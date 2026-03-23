【機能性表示食品 スリーダウンコーヒー】手軽に健康習慣！1000mlストレートタイプの販売エリア拡大！

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社 大阪府八尾市、社長 中西優紀雄）は、関東エリアのみで販売している機能性表示食品「スリーダウンコーヒー」の1000mlストレートタイプを、好評につき3月末より本州全域・四国エリアでも販売開始いたします。

スリーダウンコーヒー1000ml

◆商品特徴

- スリーダウンコーヒーに含まれるエラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのＢＭＩ値の改善に役立つことが報告されています- 手軽にそのまま飲めるストレートタイプ- エスプレッソ抽出によるコク深い味わいと、香料を使用しない“コーヒー本来の香り”を活かしたこだわり処方- いつものコーヒーを置き換えるだけで、おいしく手軽に健康をサポートすることができます

スリーダウンコーヒー1000ml 商品画像

◆商品概要

商品名 機能性表示食品 スリーダウンコーヒー1000ml

名称 コーヒー飲料

包装形態 チルドカートン

容量 1000ml

保存方法 要冷蔵(10℃以下)

販売地域 本州・四国エリア

販売価格 300円（税込）

賞味期限 18日間

届出番号 J1065

届出表示 本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのＢＭＩ値の改善に役立つことが報告されています。

1日摂取目安量 250ml



※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

※本品は、医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。



◆ホームページ

スリーダウンコーヒー 1000ml：https://www.melodian.co.jp/item/3downcf-1000ml





◆シリーズ商品のご紹介

濃縮ポーションタイプの「スリーダウンコーヒー」「スリーダウンティー」も販売中。

水やお湯・牛乳・豆乳などお好きな飲み物で割ってお楽しみいただけます。ドラックストア・通信販売などでご購入いただけます。

＜商品情報はこちら＞

スリーダウンコーヒー：https://www.melodian.co.jp/3downcf

スリーダウンティー：https://www.melodian.co.jp/3downtea

スリーダウンコーヒー・スリーダウンティー

【SNSアカウント】

■Instagram： https://www.instagram.com/melodian_family/(https://www.instagram.com/melodian_family/)

■X： https://x.com/Melodian_Family

▼メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存”という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。

■社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/(https://x.com/Melodian_Family)

■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

■設立 ：昭和36年9月20日

■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

■資本金 ：9,850万円

■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売