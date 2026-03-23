知財業務の判断プロセスを可視化する育成支援AI機能を提供開始【リーガルテック】

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井 智之、以下リーガルテック社）は、知財AIプラットフォーム「Tokkyo.Ai」において、知財業務の判断プロセスを可視化し、人材育成を支援するAIエージェント機能の提供を開始した。

本機能は、特許検索・評価・出願判断に至る思考プロセスをデータとして整理し、再現可能な形で共有できる環境を整備するものである。

背景：属人化しやすい知財業務と育成課題

多くの企業では、知財担当者が以下のような形で配置されるケースがある。

・研究開発部門からのローテーション

・法務・総務との兼務

・若手社員への専門業務委任

一方で、判断基準やノウハウが体系化されていない場合、育成は個人の経験に依存しやすい。

AX（AI Transformation）時代においては、発明候補の増加や判断スピードの重要性が高まっており、再現可能な知財判断体制の整備が求められている。

新機能の概要

Tokkyo.Aiでは、以下を実現する。

・ベテラン担当者の判断プロセスの可視化

・特許検索・技術評価・出願判断の構造化

・「なぜその判断に至ったか」の説明可能化

・若手担当者が同様の思考プロセスを学習可能な設計

これにより、属人的になりがちな知財業務を、組織として継承可能なプロセスへと転換する。

想定利用シーン

・知財担当者の育成プログラム整備

・ベテラン人材の知識継承支援

・人事部門と連携した専門人材育成

・弁理士との協働高度化

知財業務を“経験依存型”から“再現可能型”へ移行するための基盤として活用を想定している。

■ MyTokkyo.Ai 製品サイト

https://www.tokkyo.ai/pvt/

今後の展開

リーガルテック社は、知財人材育成を支援するテンプレートや業界別分析モデルの整備を進める。

AX時代における知財判断力の底上げを支える基盤として、企業規模を問わず導入拡大を目指す。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

知の資産化ナレッジベース「IPGenius」

秘密情報の共有データルーム「リーガルテックVDR」の提供・開発