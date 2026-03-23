世界最大級の環境アクション「EARTH HOUR 2026」に参加 3月28日（土）ワタミ外食159店舗でライトダウン等を実施 ～外食・ホテルなど22社3,000店舗以上と協働～

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）は、2026年3月28日（土）、環境啓発に取り組むアライアンス「Food with Sustainability」の一員として、外食チェーン・ホテル22社と合同で公益財団法人世界自然保護基金（WWF）が主催する世界最大級の環境アクション「EARTH HOUR2026」に参加します。22社それぞれの店舗、事業所にて看板のライトダウン、啓発ポスターの掲示などを実施します。

ワタミでは、この活動に2019年より参加しており、今年は3月28日（土）20時30分～21時30分の1時間、全国の外食店舗（一部店舗を除く）にて、ライトダウンを行います。また、「TGIフライデーズ 神奈川芸術劇場店」では、キャンドルナイトを実施し、さらに「和民のこだわりのれん街 大井町東口駅前店」では50組様限定で、「有機野菜サラダ」を提供し、お客様と一緒に地球環境を考える時間にしていきます。

合同でイベントに参加する外食産業及びホテル業一覧(3月18日時点)

■ワタミの「EARTH HOUR」参加ブランド

全国の直営12業態159店舗(※一部店舗を除く)

■「TGIフライデーズ神奈川芸術劇場店」限定でキャンドルナイト開催！

同店では、テーブルにキャンドルを設置し、店内の照明を一部消灯する「キャンドルナイト」を実施します。キャンドルのやさしい灯りの中でお食事をお楽しみいただきながら、お客様とともに地球環境について考える機会を提供します。

TGIフライデーズ神奈川芸術劇場店の様子

■SDGsフラッグシップ店「和民のこだわりのれん街」大井町東口駅前店限定メニュー

同店では、18時からアンケートにお答えいただいた50組様限定で、「有機野菜のサラダ」を提供します。ワタミは、2002年より有機農業に取り組み、現在では530haまで農地を拡大しています。農薬や化学肥料を使用しない農地は、土壌や地下水の環境汚染を防止し、さらに化学肥料由来の温室効果ガス（一酸化二窒素）の発生抑制やCO2の固定にもつながり気候変動対策、さらには生物多様性の保全にも貢献します。ワタミファームで育てた有機野菜を召し上がっていただくことで、地球環境について考えるきっかけを提供します。

昨年の「EARTH HOUR」実施の様子（和民のこだわりのれん街大井町東口駅前店)有機野菜のお通し（イメージ）

■EARTH HOURとは

世界中の人々が同じ日・同じ時刻に消灯することで、気候変動と生物多様性保全の意志を示す、WWFのイベントです。2007年のスタートから実施しており、現在では190以上の国と地域が参加する世界最大級のグラスルーツイベントです。2026年3月28日（土）20時30分、アースアワーは世界中の個人、地域社会、企業に対し、電気を消して「地球のために１時間を過ごしましょう」と呼びかけます。今年も、EARTH HOURは世界の方々と共に「地球のための最大の1時間」を作り上げます。

WWF特設サイト：https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp