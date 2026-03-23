世界的冒険家・舟津圭三氏と雪山を歩く「森育 稜線ハイキング」モニターツアーを北海道・赤井川村他と実施

株式会社DACホールディングス

DACグループの社会貢献事業を推進する一般社団法人DAC未来サポート文化事業団（代表理事：石川和則 以下、みらさぽ）は、森育（もりいく）事業企画委員会と共に、2026年3月8日（日）、北海道赤井川村の子どもたちを対象とした自然体験プログラム『森育 稜線ハイキング～冒険家と小さな春を探しに行こう！～』を開催いたしました。本企画は、犬ぞりによる南極大陸横断を達成した世界的冒険家・舟津圭三氏（現NIKI Hills Winery総支配人）を講師に迎え、その交流を通じて子どもたちの心身を育むことを目的とし、参加者アンケートでは総合満足度・推奨度ともに最高評価を獲得しました。

「森育」とは

森林整備を進める際に、子どもたちが森に直接触れ、学ぶことで地域の自然に親しむ「教育の場」として森林を活用することで、人と森が共に育つ持続可能な地域社会を創ることを目指した事業です。本企画は次年度以降、森育事業を本格的にスタートするためのモニターツアーとなります。

開催の背景と狙い

1. 地域の自然を通じた「郷土愛」の醸成

豊かな自然に囲まれていても、現代の子どもたちが地元の山や森に入る機会は意外と少ないものです。本イベントでは、自分たちが暮らす地域の雪山を歩き、その豊かさを肌で感じることで、理屈抜きに「郷土を愛する心」を育みます。

2. 世界的冒険家から学ぶ「挑戦する心」

講師の舟津氏は、世界中の過酷な環境を旅してきた「冒険」のプロフェッショナルです。本物の冒険家と一緒に歩き、話を聞く体験は、子どもたちの好奇心を刺激し、新しいことに「挑戦する心」や豊かな感性を養います。

3. 地域を超えた「仲間」との交流

学校や地域の枠を超えた仲間と同じ景色を共有し、励まし合いながらゴールを目指すことで、協調性と絆を深めます。

当日の様子（悪天候に伴う代替プログラムへの変更）

当日は強風雪のため、安全を最優先とし、朝7:00の時点で赤井川村やガイドと協議の上、赤井川村での稜線ハイクから同じ余市郡内にある仁木町のNIKI Hills Wineryでのプログラム開催となりました。参加者たちはスノーシューを履いての施設周辺散策や、斜面での尻滑り遊びを満喫しました。また、スノーモービルを活用した犬ぞり（アイアンドッグ）体験や、今回ガイドを務めた世界的冒険家・舟津圭三氏による室内での「冒険教室」を実施し、変化に富んだプログラムを提供しました。

主催： 森育事業企画委員会

後援： 赤井川村、赤井川村教育委員会、仁木町、仁木町教育委員会

協力： 合同会社キロロリゾート、一般社団法人赤井川村国際リゾート推進協会、一般社団法人DAC未来サポート文化事業団、株式会社イースト・デイリー、NIKI Hills Winery

スノーシューハイク

NIKI Hills Winery周辺をスノーシューを履いて散策

アイアンドッグ体験

スノーモービルでそりを引く“アイアンドッグ”体験

舟津圭三氏による冒険教室

舟津氏の冒険で使ったグッズを着用する参加者たち

参加者の声

赤井川村在住の小中学生（小学6年生男子2名、中学1年生男子1名）が参加し、事後アンケートでは全員が総合満足度および推奨度において「最高評価」をつけ、「ぜひまた参加したい」と回答、仲間と一緒に残雪を歩いたこと、世界的冒険家と話したことなどがワクワクしたプログラムだったと答えました。

今後の展望と地域活性化への貢献

森林整備を進めている赤井川村と共に、「森育」の取り組みを通じて、子どもたちの心を育み、赤井川村や仁木町の豊かな自然の魅力を全国に知ってもらい、自然と共生する持続可能な地域活性化を目指しています。

今回得られた運営や安全管理上の気づきを活かし、次代を担う子どもたちが森とともに育つ「森育」の取り組みを、次年度以降さらに発展させてまいります。

DAC未来サポート文化事業団について

広告会社DACグループの企業理念、行動指針を基盤とし、青少年の未来に向けた社会貢献活動を行う一般社団法人。青少年や子どもたちに生きる勇気や感動、感謝の心を伝えていくための活動として、文部科学省後援の全国小中学生を対象とした「みらさぽ絵画・作文コンクール」や、文部科学省の教育プログラムに認定されている「DACセブンサミッツ冒険教室」、他各種親子向けのワークショップ等を行っています。

https://miraisupport.or.jp/

DACグループについて

東京都台東区上野に本部を置く、創業63周年の総合広告・人材ソリューション事業・観光ソリューション事業・グローバル広告を柱とする広告グループです。グループ内に農業法人やワイナリー、青少年の健全な育成を目的とする一般社団法人なども持ち、地方創生や社会貢献事業にも取り組んでいます。

株式会社DACホールディングス

代表者： 石川 和則

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F

社員数： 975名(DACグループ総数)

URL ： https://www.dac-group.co.jp/