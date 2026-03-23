【全国1位】大垣市ふるさと納税返礼品　老舗和菓子店の「いちご餅」が週間トップ獲得！！

大垣市役所「ふるなび」のお菓子・スイーツ部門の週間ランキングで全国1位になったいちご餅

岐阜県大垣市のふるさと納税返礼品として提供している市内老舗和菓子店「金蝶園総本家（株式会社金蝶園）」のいちご餅が、ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」のお菓子・スイーツ部門の週間ランキングにおいて全国46714商品の中で、第1位を獲得した（2026年2月9日～2026年2月15日）。市の返礼品でトップになるのは初めて。

本返礼品は、地元契約農家が育てたみずみずしい苺を使用し、甘さ控えめの上品な白あんと、やわらかくふわふわの求肥で包み込んだ季節限定商品である。苺の品質に徹底してこだわり、画一された酸味を保つことで、絶妙なバランスとなっており、職人が1つ1つ丁寧に作り上げていることが人気の理由だ。販売時期は毎年12月から4月までであり、店頭でも1個300円で販売されている。

丁寧な対応 口コミで人気拡大

人気の背景には、事業者によるきめ細かい対応もあるようだ。本返礼品は、生菓子で賞味期限が短いため、確実に美味しい状態で受け取れるよう、寄附者と1件ずつ電話連絡を行い、配達日の確認を行っている。こうした細やかな心配りは寄附者からの満足度にもつながり、口コミやリピーターの獲得にもつながっているといえる。

寄附者に電話をかける高橋さんいちご餅の紹介をする若山さん-全国から届く感動の声-

■寄附者からの喜びの声を抜粋■

「苺がとても瑞々しく、白あんとのバランスが絶妙でした」「ふわふわのお餅に上品な白あん、主役のいちごが本当に美味しい」「事前に電話をいただけて安心して受け取れました」「子どもたちが大好きで、毎年リピートしています」

和菓子好きはもちろん、季節感のあるスイーツとしても人気が高く、全国から申込が寄せられている。

和菓子文化が息づくまち・大垣

岐阜県大垣市は古くから城下町として栄え、老舗の和菓子店が数多く残るまちとしても知られている。今回注目を集めた「いちご餅」の他にも、夏の風物詩として親しまれる「水まんじゅう」や香ばしい味わいの「味噌せんべい」など、地域に根付いた和菓子が多く揃う。

流行を追うだけでなく、素材や製法にこだわった菓子づくりを大切にしてきた文化も、この地域の特徴の1つだ。長い歴史の中で受け継がれてきた和菓子の魅力が、今もなお多くの人を惹きつけている。

ふるさと納税をきっかけに、こうした和菓子文化に触れてみるのも一つの楽しみ方。機会があれば、実際に大垣のまちを訪れてその魅力を味わってみてはいかがだろうか。