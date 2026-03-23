SMBCコンサルティング、新コーポレートスローガンを制定　「成長するよろこびをすべての人に。」

SMBCコンサルティング株式会社

SMBCコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中良一、以下：当社）は、2026年3月23日（月）に、新たなコーポレートスローガンおよびコーポレートステートメントを制定いたしました。

新スローガンにかける想い

企業を取り巻く環境は、急速な技術革新や社会構造の変化により、かつてないスピードで変化しています。企業が持続的に発展していくためには、組織としての変革だけでなく、そこで働く一人ひとりが学び続け、挑戦し続けることが欠かせません。

しかし、成長の道のりは決して平坦ではありません。ときには迷いや困難に直面し、立ち止まりたくなる瞬間もあります。それでもなお前へ進もうとする人や組織の挑戦に寄り添い、支えていくことこそが、当社の役割であると考えています。

今回制定したスローガン「成長するよろこびをすべての人に。」には、企業や組織の枠を越え、すべての働く人が学びを通じて成長を実感し、そのよろこびを分かち合える社会を実現したいという思いを込めました。

また、本スローガンの世界観を象徴するキービジュアルとして、困難な道を一歩一歩進みながら成長していく姿を描いたイラストを制作しました。

このスローガンのもと、当社は人材育成サービス「SMBCビジネスセミナーみんなの研修」をはじめとする各種サービスを通じて、企業の人材育成や経営課題の解決を支援し、挑戦する人と組織に寄り添いながら企業の持続的な発展と社会の成長に貢献してまいります。

コーポレートスローガン

コーポレートステートメント

＜会社概要＞

SMBCコンサルティング株式会社は、SMBCグループの一員として、企業の経営課題解決と人材育成を支援しています。 1971年に開始した「SMBCビジネスセミナー」をはじめ、企業向け研修や法人会員組織「SMBC経営懇話会」の運営、コンサルティングなどを通じて、企業の成長と人材育成を後押ししてきました。これまでの研修受講者数は延べ100万人を超え、新入社員から現場の実務担当者、管理職、経営層まで、幅広い階層の人材育成をサポートしています。

今後もSMBCグループのネットワークと、これまで培ってきた知見を活かし、企業の持続的な成長を支えるサービスを提供してまいります。

会社名 ： SMBCコンサルティング株式会社

本社所在地 ： 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-4 三井住友銀行呉服橋ビル

URL ： https://www.smbc-consulting.co.jp/