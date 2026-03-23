【２月活動報告】東京都北区の地域の居場所「絆食堂」２月はハヤシライス＆モチコチキン - 子ども無料・大人300円／家庭的な手づくり料理を提供【企業・個人協賛募集中】

社会福祉法人絆友会

社会福祉法人絆友会（所在地：東京都北区）は、地域の居場所づくりを目的とした「絆食堂」を毎月第2・第4火曜に開催しています。2025年２月の開催では、保育園の調理師による家庭的で栄養バランスの取れた食事を【数量限定】で提供し、提供数は合計1２０

食以上を提供。

2月提供メニュー

ハヤシライス（タスミィ提供レトルト食品付き）、モチコチキン

開催日：毎月第2・第4火曜日 ※祝日の場合は翌週火曜に振替

時間：16:30～（各回50食限定）

場所：東京都北区志茂2-52-7（PiliAloha内）

料金：子ども無料（高校生まで）／大人300円

※予約不要、テイクアウト可

※席数が少ないため店内での飲食が出来ない場合があります。

※子どもは無料ですが、お店まで一緒にお越しください。大人だけでは子ども分は無料になりません。

※使用している容器はオーブン、電子レンジ使用不可

※食物アレルギー対応していません。

運営担当者から

２月は、初のハヤシライスを取り入れてみました！そして定番のモチコチキン！こちらは５０食分がすぐに完売となってしまいました！子どもに人気があり作っている私も嬉しい限りです！ハヤシライスも子どもたちが美味しいと食べていたので、また作りたいと思います！！

そして今回はタスミィ(https://media77006.wixsite.com/tasmee?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGng6w4o5v5nPZzbhxQ1RCsw0LD2P2hRBncaDIhRXpS2tCVtvArs44BCah0AJE_aem_ogqH18RzD-zmReT40_HmJw)様が提供してくださいました、レトルト食品を配布させて頂きました！提供品ありがとうございました。こうした物を頂けると、有り難いと子ども食堂に来られた方々もおっしゃっていられました。

２０２６年も子どもたちの笑顔を第一に、絆食堂はこれからも、地域に寄り添い、子どもたちの心とお腹を満たす活動を続けてまいります！

次回開催

開催日：３月2４日（火）／３月31日（火）

時間：16:30～（50食限定）

場所：東京都北区志茂2-52-7（PiliAloha内）

提供予定メニュー

◎モチコチキン

◎餃子の王将お弁当

特徴：保育園の調理師が担当し、保育園給食レシピを基に、栄養価、野菜は小さめにカットするなど食べやすく工夫。

提供形態：店内飲食／持ち帰り（いずれも可）店内では【アニメ/映画/スポーツ/ゲーム】等の配信視聴が可能。

※予約不要、テイクアウト可

※席数が少ないため店内での飲食が出来ない場合があります。

※子どもは無料ですが、お店まで一緒にお越しください。大人だけでは子ども分は無料になりません。

※使用している容器はオーブン、電子レンジ使用不可

※食物アレルギー対応していません。

※子ども食堂お問い合わせ

Instagram【https://www.instagram.com/pilialoha2024】

ご支援・ご協賛のお願い

絆食堂では、企業・団体・個人の皆さまからのご協力を募集しています。

食材提供・寄付金など、さまざまな形でのご支援を通じて、地域の子どもたちに温かい食事と安心できる居場所を届けていきます。

詳細はお気軽にお問い合わせください。

パートナー企業

寄付や食品、物品の寄贈、ボランティア参加や物流面での支援など、 様々な形で応援してくださっている企業様をご紹介します。

全国保育研究所

株式会社Lopi

お問い合わせ

社会福祉法人 絆友会

担当：國井

office@kizuna-info.com