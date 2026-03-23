ルームシューズメーカーホンシュ、特許構造で「3秒でわかる気持ちよさ」 新生活に向けたインドアサンダル「fit it BASIC」「fit it CLASSIC」3/22発売

株式会社ホンシュ

1964年創業のルームシューズメーカー、株式会社ホンシュ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：齋藤摂次）は、「3秒でわかる気持ちよさ」をコンセプトにしたインドアサンダル「fit it BASIC」「fit it CLASSIC」を2026年3月22日（日）より発売いたします。

本商品は、特許取得済みの独自構造による履き心地で支持され、累計9万足を販売した「fit it」シリーズの次世代モデルです。履き心地はそのままに、自宅からオフィスまで、さまざまな屋内シーンになじむデザインへアップデートしました。新生活に向けたインドアサンダルとして提案します。

「fit it」が生まれた背景：3つのフィット

1. 足にフィット

ホンシュは1964年の創業以来、60年以上にわたりルームシューズづくりを続けてきました。その知見をもとに生まれた「fit it」は、足裏アーチを立体的に支えることで、足裏に吸い付くようなフィット感を感じられます。また、甲をホールドするゴムにより締め付けることなく、従来のスリッパにありがちな“パカパカ”を軽減し、これまでにない快適な歩行を実現しました。このソールとゴムの構造による独自技術は、特許を取得しています。

履き替えるだけで体も心もほどけるような履き心地が支持を集め、リピーターも多く、2026年3月時点で累計約9万足を販売。現在ではホンシュを代表するシリーズへと成長しています。

2. 暮らしにフィット

人は人生の多くの時間を屋内で過ごします。外履きを脱ぎ、ルームシューズへ履き替える。その小さな習慣が心身を切り替え、暮らしにメリハリをもたらします。

ホンシュは「もっとここちよい屋内環境」の実現を目指し、足元から暮らしを整えるルームシューズを提案してきました。近年は在宅ワークやオフィスなど、屋内での過ごし方も多様化しています。

そうした暮らしの変化に寄り添い、さまざまな屋内シーンに自然にフィットする次世代モデルとして、新たな「fit it BASIC」「fit it CLASSIC」を開発しました。

3. 想いにフィット

OEM事業を中心としていたホンシュがオリジナルブランドの開発に取り組み始めた頃、とあるブログ記事に出会いました。そこには、体が不自由な方がホンシュのルームシューズによって日々の生活を助けられていることが綴られていました。自分たちのものづくりが、誰かの暮らしを支えているーーその実感を伴った言葉は、作り手である私たちの心に深く残りました。

その想いを原点に試行錯誤を重ね、2020年にインドアサンダル「fit it ACTIVE TTT」が誕生。今回の「fit it BASIC」「fit it CLASSIC」は、その履き心地を受け継ぎながら、より多くの人の暮らしにフィットするモデルとして開発されました。

商品について

● コンセプト：「3秒でわかる気持ちよさ」

履き替えるだけで、体も心もふっとほどけていく。自宅でくつろぐ時間も、仕事に集中する時間も。さまざまな屋内環境に心地よくフィットするインドアサンダルです。

● 「fit it」テクノロジー

「fit it」は、ソールとゴムの独自構造により特許を取得しています。

・独自開発のアウトソールで、履いた瞬間から気持ちよさを実感できます。

・足裏アーチを支える立体構造。かかとを包むカップ形状は着地の衝撃を吸収し、膝や腰への負担を軽減します。

・甲の内側に設けた伸縮バンドが足を締め付けることなくフィット。スリッパにありがちなパカパカを軽減し、軽快な歩行を実現します。

・軽量でしなやか。蹴り出しをサポートし、滑らかに上がったつま先の形状でつまずき防止にも。

※日本スポーツ協会アスレティックトレーナー／鍼灸マッサージ師 菊池英二氏（ルクール神楽坂 院長）監修

● ラインナップ：

「fit it BASIC」 “NEW”

上質感のあるスウェード仕上げの人工皮革を使用した、やわらかな履き心地のモデル。素足でも心地

よい滑らかな肌触りで、専用木型を用いたセンターシーム仕様により、足の甲に自然にフィットします。立体的で美しいフォルムも特徴。オフホワイトのソールで全体を柔らかなトーンに仕上げ、シンプルなデザインとベーシックなカラー展開で、さまざまなシーンやファッション、インテリアにもなじみます。

・価格 ：3,630円（税込）

・カラー：ブラウン、アイボリー、ベージュ、グレー

・サイズ：S（20.5-22.0cm）、M（22.5-24.0cm）、L（24.5-26.0cm）、LL（26.5-28.0cm）

・素材 ：アッパー／インソール：ポリエステル、ポリウレタン

アウトソール ：EVA

※洗濯機で洗えます（ネット使用）

「fit it CLASSIC」 “NEW”

本格的な質感の合成皮革を使用した、きちんと感のあるモデル。自宅はもちろんオフィスにもなじむデザインです。専用木型によるセンターシーム仕様により、足の甲に自然にフィットし、立体的で美しいフォルムを形作っています。インソールの刻印がさりげないアクセント。シンプルでシックなトーンに仕上げました。

・価格 ：3,850円（税込）

・カラー：ブラウン、ブラック

・サイズ：S（20.5-22.0cm）、M（22.5-24.0cm）、L（24.5-26.0cm）、LL（26.5-28.0cm）

・素材 ：アッパー／インソール：合成皮革

アウトソール ：EVA

※洗濯機で洗えます（ネット使用）

fit it ACTIVE TTT

メッシュ素材と吸水速乾生地を用いたインソールを採用した、蒸れにくいスポーティーなモデル。心弾むバイカラーのラインナップで、アクティブな印象のインドアサンダルです。

・価格 ：3,080円（税込）

・サイズ／カラー：S（20.5-22.0cm）ブラック、ピンク

M（22.5-24.0cm）ブラック、ピンク 、イエロー、ミント

L（24.5-26.0cm）ブラック、ライトグレー、パープル

LL（26.5-28.0cm）ブラック、ネイビー

・素材 ：アッパー ：ポリエステル、ポリウレタン

インソール ：ポリエステル（吸水速乾生地）

アウトソール：EVA

※洗濯機で洗えます（ネット使用）

販売情報

● オンライン ：fit it Amazon ストア https://www.amazon.co.jp/stores/page/73974692-BEFB-47CE-8FAB-138405429D29

ホンシュオンラインストア https://honshu.theshop.jp/categories/7221365

● 実店舗 ：スリッパ専門店Tomy’s、靴専門店のシューマート

※店舗によりお取り扱い商品が異なります。詳細はブランドサイトをご覧ください。

● 「fit it」ブランドサイト：https://honshu-ltd.co.jp/fitit

株式会社ホンシュ概要

1964年創業のホンシュは、「もっとここちよい屋内環境」の実現を目指すルームシューズメーカーです。外履きを脱ぎ、ルームシューズへ履き替えることで心身を切り替え、暮らしにメリハリと自分らしいリズムを整える。その習慣が心身のコンディションと暮らしを満たし、「履きごこちは、生きごこち」をつくっていくと考えています。

心はずむ「アイデア力」、気の利いた「価格力」、ひとさじの「センス」、納得の「クオリティ」をものづくりの指針とし、「ヘルス＆ビューティー」「ライフサポート」「ナチュラルマテリアル」の切り口から商品を展開。

「これでいい」から「これがいい」へ。室内履きの価値そのものを変えていくことをミッションに、オリジナルプロダクトとOEMプロダクトの両事業を通じて、足元から「自分らしいここちよさ」を支えていきます。

・HP ：https://honshu-ltd.co.jp/

・公式オンラインストア：ホンシュオンラインストア https://honshu.theshop.jp/

fit it Amazonストア https://www.amazon.co.jp/stores/page/73974692-BEFB-47CE-8FAB-138405429D29