株式会社カプコン

GameSirからカプコンのオープンワールドアクション『ドラゴンズドグマ 2』の発売2周年を記念して「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」が発売されました。

※以下、GameSirによるリリース



「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」発売

～Xbox及びPC、Android対応の高性能コントローラー～

カプコンの人気オープンワールドアクション『ドラゴンズドグマ 2』のテーマでデザインしたコントローラー「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」 は、標準モデルのG7 Proと同じく、トライモード接続、ホールエフェクト式アナログトリガー、GameSir Mag-Res(TM) TMR スティックを搭載。Xboxはもちろん、PCやAndroidにも対応。覚者にも相応しい、高性能・高品質なコントローラーです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KgkXV0-lKYk ]

GameSirは、『ドラゴンズドグマ 2』の壮大な世界から着想を得たコントローラー「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」の発売を発表できることを光栄に思います。この次世代コントローラーは、高精度・高パワーを誇り、複数のプラットフォームに対応するコントローラーを求めるこだわり派のゲーマーのために作られました。この特別エディションは、プロレベルのパフォーマンスとプレミアムなテーマデザインを融合。Xbox、PC、Android に対応し、没入感あふれるゲームプレイ体験を提供します。

高い評価を受けてきた G7 シリーズ（G7、G7 SE、G7 HE）をベースに磨き上げられた 「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」は、G7 Pro のエリート級ハードウェアを継承しつつ、『ドラゴンズドグマ 2』の世界観にふさわしいデザインを採用しています。トライモード接続、ホールエフェクト式アナログトリガー、GameSir Mag-Res(TM) TMR スティック、交換可能なマグネット式フェイスプレートを搭載し、神話的な美しさと最先端のエンジニアリングを両立させた特別なエディションです。

革新から生まれた、伝説級のパフォーマンス

本コントローラーは、GameSir 独自の Mag-Res(TM) TMR スティック技術を採用。

従来のポテンショメーター方式が持つ高い応答性と、ホールエフェクト設計の優れた耐久性を兼ね備えた設計となっています。

TMR スティックを搭載した Xbox ライセンス取得コントローラーとしては初となり、アンチドリフト機能で高精度な操作、より高速なレスポンス、そして極めて滑らかなコントロールを実現しました。PC に有線または 2.4G ワイヤレスで接続した場合、最大 1000Hz のポーリングレートに対応し、超高速な入力応答を発揮します。

さらに、ホールエフェクト式アナログトリガーにより、魔法の詠唱や遠距離攻撃でも正確でリニアな操作が可能です。加えて、明確なクリック感を持つ マイクロスイッチ式トリガーストップを搭載。ヘアトリガーモードを有効にすることで、スピードが求められる激しい戦闘シーンにも最適です。

戦いに最適化できるカスタマイズ性能

『ドラゴンズドグマ 2』のようなダイナミックな戦闘にも対応できる、本コントローラーには 4つのプログラム可能なマクロボタンを搭載。2つのミニバンパー（R5／L5）と、ロック機構付きの背面ボタン（R4／L4）により、戦況に応じた柔軟な操作が可能です。さらに、内蔵ジャイロスコープ（PCのみ対応）により、モーション操作で直感的にゲームをプレイする事も可能です。

バトル中に快適な手応えを得られるよう、ABXY ボタンには 光学式マイクロスイッチを、方向キーには メカニカル式マイクロスイッチ 十字キーを採用。また、グリップ部とトリガー部それぞれに配置された 4つの独立した振動モーターが、各パーツで異なる振動によって、激しい衝突、呪文の発動、そして咆哮の一つひとつを、手のひらでリアルに感じ取ることができます。

覚者にふさわしいデザイン

「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」は、3分割構造のマグネット式交換フェイスプレートを採用。『ドラゴンズドグマ 2』テーマのデザインは、使用する度に覚者の魂を思い起こさせる事でしょう。フェイスプレートのシステムは従来のG7シリーズとも互換性があり、オプションで自由にカスタマイズすることも可能です。またプレイヤーの手に合わせて調整できる、交換用の2種の十字キーも同梱されています。

クエストを支える至高のパワー

スマート・オートスタート／ストップ対応の充電ステーションと、1200mAh の内蔵バッテリーを同梱。長時間にわたるワイヤレスプレイを快適に支えます

充電ドックにはレシーバー収納部が一体化されており、すっきり整理整頓でき、コントローラーには、3.5mmヘッドセットジャックも搭載し、有線接続及び2.4Gワイヤレス接続の両方ともに、没入感のあるサウンドと円滑なボイスチャットコミュニケーションを可能にしています。

GameSir Nexus2.0ソフトウェアを使うと、ジャイロスコープの微調整やスティックカーブの設定変更、ボタンのマウス操作を割り当てなど、より高度なカスタマイズが可能。戦闘シーンに合わせた好みの操作感にカスタマイズを追求できます。

「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」は、Xbox Series X|S、Xbox One、PC、Steam、Androidに対応。パッケージには、充電ステーション、ワイヤレスレシーバー、2種の十字キー、ケーブルクリップ、3mのUSB-Cケーブルが同梱されています。

3種のプラットフォームを征服

「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」は、以下のプラットフォームに対応しています。

・Xbox（有線接続）

・PC（有線、2.4Gワイヤレス）

・Android（Bluetooth接続）

コントローラーのスイッチを押すだけで簡単にプラットフォームを切り替えられます。また、取り外し可能なケーブルクリップを使うことで、激しいバトル中でも有線ケーブルを保護できます。

「GameSir G7 Pro ドラゴンズドグマ 2エディション」はGameSirのWebサイト(https://gamesir.com/products/gamesir-g7pro-dragons-dogma-2)にて、希望小売価格15,999円（税込）で発売中です。

GameSirについて：

2013年に創業されたGameSirは、高性能のゲーム周辺機器を販売する、世界有数のプロバイダーです。高度な技術を用いるゲームハードウェアを提供し、すべてのゲーマーがすばらしいゲーム体験を楽しめるよう、努めております。「Just in Game（ただゲームを楽しもう）」という理念のもと、GameSirはゲーマーが求める正確な操作感と、さらなるゲーム体験の向上を追求しています。そのためにあらゆるソリューションを試して、ゲーマーのニーズに応えること。これがGameSirのミッションです。

詳細はこちらをご覧ください：www.gamesir.com(https://gamesir.com/ja)

『ドラゴンズドグマ 2』について：

『ドラゴンズドグマ 2』はプレイヤーの想像に応える多彩なアクションと、1人プレイなのに“他の誰かと冒険する楽しさ”が味わえるゲーム体験、独自のプレイバリューを持つオープンワールドアクションです。2026年3月22日（日）で発売2周年を迎えた本作は、自由度の高さと没入感あふれる世界観により、今もなお多くのプレイヤーを魅了し続けています。

(C)CAPCOM

詳細は www.dragonsdogma.com/2/(https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/)でご確認ください。

一般の方の本商品の問い合わせ先：marketing@gamesir.com