AIボイスボットcommubo、ユーザー会“commubo DAY MEET”をリアル開催　運用の悩みやアイデア、commubo愛を共有し、ユーザー同士の交流を活発化

株式会社ソフトフロントホールディングス

株式会社ソフトフロントホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二通宏久）の子会社である株式会社ソフトフロントジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高須英司、以下 ソフトフロントジャパン）は、同社が開発・提供するAIボイスボット「commubo（コミュボ）」のユーザーを招いたイベント、“commubo DAY MEET 2026”を3月11日にワテラスコモンホール（東京都千代田区）にて開催しました。

ユーザーからは「他のユーザーがどのように活用・工夫しているかを知ることができた」「色々アイデアが沸いた」など、commuboをより活用したいという熱意にあふれた機会となりました。

commuboは、自社運用（自走）で成果を出すボイスボットとして、累計導入実績社数は400社を超え、契約継続率は98.1％*と、多くのコンタクトセンターに愛され、長く活用いただいています。

*契約継続率：過去三年間の顧客継続の割合（GRCRを元に算出）

今回は2年ぶりとなるリアルでの開催で、遠くは北海道から、また長年ユーザーから導入したてのユーザーまで幅広く、計15社35名の方にご参加をいただきました。また、オンライン中継でのハイブリッド開催も実施し、多くの方にご覧をいただきました。

前半はプレゼンテーションタイムとして、commuboの今後の展望やユーザー事例、開発動向などの講演を実施、機能開発含めた今後の更なる成長に期待を持っていただきました。後半は、初めての試みとしてユーザー同士によるディスカッションも実施。フリーテーマの中、commuboの使いやすさ、運用面で悩んでいること、推しポイントなど、commuboとともに働くみなさんのリアルな声を共有しあい、ユーザー・ソフトフロントともども学びが多い時間になりました。

その後の懇親会では、ユーザー同士、またユーザーとcommuboチームとの意見交換がより一層活発に行われ、最後まで大いに盛り上がりながらイベントを終了することができました。

■ プログラム

● commuboチーム紹介

● commuboの今までとこれから（ソフトフロントジャパン 代表取締役社長 高須）

● ユーザー事例：commubo活用で人的リソースの最適化

（アルティウスリンク株式会社 法人ビジネス第2統括本部 CX第3本部 サービス第3部 第2ユニット センターマネージャー 小林 広知様）

● ユーザー事例：宅配ボックスのサポートにおけるcommuboの実用化事例

（株式会社フルタイムシステム センター統括室 室長 清水 尚登様）

● commubo ver.4活用術（ソフトフロントジャパン 営業 前田）

● commuboプロダクト展望（ソフトフロントホールディングス 執行役員 CTO 佐藤）

● お悩み共有・ディスカッションタイム

● 懇親会

■ 当日の様子

■ commubo DAY MEET企画担当より

代表取締役社長高須より「commuboの今までとこれから」でcommuboビジョンを共有アルティウスリンク小林様より、ユーザー活用事例のご案内ディスカッションの時間では、commubo愛や悩みをユーザー同士で共有2024年に実施した屋外広告の横断幕を掲示。「2年たってもそのメッセージは変わらない」と高須が改めて強調

日々のお客様とのお打ち合わせや会話の中で、「他社はどんな活用を？」というご相談をよくいただきます。commuboの管理者様は少数精鋭で管理している場合が多いため、ユーザーならではの悩みや困りごとを相談できる場所が少ないのではないかと感じていました。

今回のイベントは、ユーザー様同士で悩みを共有できる場があれば「一人じゃない」を実感いただけるのでは、という思いで企画しました。実際企画してみると、皆さん積極的に交流をしていただき、「時間が足りなかった」「もっとやってほしい」とのお声をたくさんいただきました。懇親会では、いつの間にかユーザー様だけでの〇〇勉強会のようなグループもできていて、社員が話題についていくのが大変なくらいの熱意に、改めてcommuboが愛されていることを実感しました。

今後も、いろいろな形で交流できる場を提供できたらと思います。

株式会社ソフトフロントジャパン カスタマーサクセス マネージャー 野崎 陽子

■ 参加者様の声

※文章は文意が変わらない範囲で一部編集しています。

・ 他のユーザーがどのように活用・工夫しているのかを知ることができ、有意義な会だった

・ プロダクト展望や他社の成功事例・運用経験を具体的に聞き、今後の運用のイメージを深めることができた

・ ほかのユーザーのみなさんの話を聞いて、○○の機能を積極的に活用しようと思った／色々やりたいアイデアが沸いた

・ ソフトフロント社員の雰囲気の良さや人柄を感じることができ、親近感を持った。

顧客に誠実に向き合っていらっしゃる印象も受け、大変良いユーザー会だと感じた。

本イベントの詳細は、後日commuboラボ(https://commubo.com/labo/)にてレポートの公開を予定しています。

ソフトフロントジャパンは今後も、ユーザーの声を聞き、ユーザーのみなさまとともにcommuboを育てていくとともに、よりお客様の電話応対業務にフィットしたご提案をすべく、日々努力して参ります。

■自然会話AIボイスボット「commubo（コミュボ）」とは https://commubo.com(https://commubo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20260323&argument=QVaN0i6c&dmai=a69b930554e3fc)

「commubo」は「継続的で」「複雑な」音声の会話に対応する自然会話AIボイスボットです。

自然な会話の高速AI、Webからの簡単操作、システム連携など、自動化や効率化のための機能性だけでなく、導入企業ごとに異なる業務体制や業務フローに最適にフィットする柔軟性を兼ね備えています。

これまでコンタクトセンター業務を中心に、あふれ呼対策や注文受付、予約受付、督促業務など、受電業務・架電業務を問わず、さまざまな業界において電話業務の効率化や生産性向上を支援しています。

■株式会社ソフトフロントジャパン

ソフトフロントジャパンは、ソフトフロントホールディングスの子会社として2016年8月の発足以来、表現力豊かにつながる・伝わるコミュニケーションプラットフォームとして、通話・ビデオチャット・メッセージによるリアルタイム・コミュニケーションを中心とした各種製品やサービスを提供しています。最近は永年培ってきた音声伝送技術を元に、AIや自動化技術も取り入れ、電話業務を自動化するクラウドテレフォニーサービスプラットフォーム「telmee」や、自然会話AIボイスボット「commubo」を展開し、さまざまな事業領域で新しいコミュニケーションビジネスを創出しています。

https://softfront-japan.co.jp/(https://softfront-japan.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20260323)

■お問い合わせ先

【「commubo」に関するお問合せ先】

株式会社ソフトフロントジャパン

電話 ：03-6550-9930

E-mail：sales@softfront-japan.co.jp

*本ページに記載されている会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。