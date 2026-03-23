〈ミュージック・ラウンジ〉vol.11　鈴木茂 OLD & NEW

公益財団法人せたがや文化財団

2026年5月15日（金）19:00開演

北沢タウンホール

不朽の名盤『BAND WAGON』から半世紀。今なお進化を続ける、世田谷が生んだ伝説のギタリストがついに登場！ 日本のロックに革命的なグルーヴを刻み込んだ唯一無二のサウンドが、「地元・世田谷」に帰還します。世代を超えて愛されるレジェンドの“現在地”を、ぜひその耳で体感してください！

【出演】

鈴木茂（ギター／ボーカル）

長谷部徹（ドラム）

宮田岳（ベース／コーラス）

外崎銀河（キーボード／コーラス）

【曲目】

100ワットの恋人／微熱少年／砂の女 他

※予告なく変更となる場合があります

【料金】

一般 4,500円 他

※全席指定・消費税込

※未就学児入場不可

★ワンドリンク付き！

ロビーにてチケットをご提示の上、お好きなドリンクとお引き換えください。

・おひとり様1回限り

・お持ち帰り可能

【発売開始】

一般：2026年3月28日（土）10:00〈電話・オンライン受付〉

※窓口での取扱いは3月29日（日）10:00から

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター

●電話 03-5432-1515（10:00～19:00）

●オンライン https://setagaya-pt.jp/membership/online/

【主催】公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部

【後援】世田谷区／世田谷区教育委員会

【協力】（株）オープンイノベーション／松本記念音楽迎賓館／（有）太子堂楽器店／（株）世田谷サービス公社 エフエム世田谷

【HP】https://www.setagayamusic-pd.com/event/11214.html