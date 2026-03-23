〈ミュージック・ラウンジ〉vol.11　鈴木茂 OLD & NEW

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公益財団法人せたがや文化財団

2026年5月15日（金）19:00開演


北沢タウンホール



不朽の名盤『BAND WAGON』から半世紀。今なお進化を続ける、世田谷が生んだ伝説のギタリストがついに登場！ 日本のロックに革命的なグルーヴを刻み込んだ唯一無二のサウンドが、「地元・世田谷」に帰還します。世代を超えて愛されるレジェンドの“現在地”を、ぜひその耳で体感してください！




【出演】


鈴木茂（ギター／ボーカル）


長谷部徹（ドラム）


宮田岳（ベース／コーラス）


外崎銀河（キーボード／コーラス）



【曲目】


100ワットの恋人／微熱少年／砂の女　　他


※予告なく変更となる場合があります



【料金】


一般 4,500円　他


※全席指定・消費税込


※未就学児入場不可



★ワンドリンク付き！


ロビーにてチケットをご提示の上、お好きなドリンクとお引き換えください。


・おひとり様1回限り


・お持ち帰り可能



【発売開始】


一般：2026年3月28日（土）10:00〈電話・オンライン受付〉


※窓口での取扱いは3月29日（日）10:00から



【チケット取扱い】


世田谷パブリックシアターチケットセンター


　●電話　03-5432-1515（10:00～19:00）


　●オンライン　https://setagaya-pt.jp/membership/online/



【主催】公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部


【後援】世田谷区／世田谷区教育委員会


【協力】（株）オープンイノベーション／松本記念音楽迎賓館／（有）太子堂楽器店／（株）世田谷サービス公社 エフエム世田谷



【HP】https://www.setagayamusic-pd.com/event/11214.html