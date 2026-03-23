〈ミュージック・ラウンジ〉vol.11 鈴木茂 OLD & NEW
公益財団法人せたがや文化財団
2026年5月15日（金）19:00開演
北沢タウンホール
不朽の名盤『BAND WAGON』から半世紀。今なお進化を続ける、世田谷が生んだ伝説のギタリストがついに登場！ 日本のロックに革命的なグルーヴを刻み込んだ唯一無二のサウンドが、「地元・世田谷」に帰還します。世代を超えて愛されるレジェンドの“現在地”を、ぜひその耳で体感してください！
【出演】
鈴木茂（ギター／ボーカル）
長谷部徹（ドラム）
宮田岳（ベース／コーラス）
外崎銀河（キーボード／コーラス）
【曲目】
100ワットの恋人／微熱少年／砂の女 他
※予告なく変更となる場合があります
【料金】
一般 4,500円 他
※全席指定・消費税込
※未就学児入場不可
★ワンドリンク付き！
ロビーにてチケットをご提示の上、お好きなドリンクとお引き換えください。
・おひとり様1回限り
・お持ち帰り可能
【発売開始】
一般：2026年3月28日（土）10:00〈電話・オンライン受付〉
※窓口での取扱いは3月29日（日）10:00から
【チケット取扱い】
世田谷パブリックシアターチケットセンター
●電話 03-5432-1515（10:00～19:00）
●オンライン https://setagaya-pt.jp/membership/online/
【主催】公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部
【後援】世田谷区／世田谷区教育委員会
【協力】（株）オープンイノベーション／松本記念音楽迎賓館／（有）太子堂楽器店／（株）世田谷サービス公社 エフエム世田谷
【HP】https://www.setagayamusic-pd.com/event/11214.html