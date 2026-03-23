南九州市

南九州市出身で声優として活躍されている赤崎千夏さんが、南九州市公認「みな、みりょく！」アンバサダーに就任されました。

「南九州市の魅力を発信していきますので、たくさんの方が南九州市にお越しいただけると嬉しいです。」と抱負を述べていただきました。

赤崎さんには、X（旧Twitter）で南九州市の魅力を発信していただきます。

赤崎さんの紹介

赤崎さんは、南九州市出身で、声優として数々のアニメ作品で幅広い役柄を演じ、ラジオ番組やパーソナリティ、音声ガイドなど多岐にわたる分野で活躍しています。

赤崎さんのX（旧Twitter）では、18.5万人以上の方がフォローしており、精力的にポストしています（令和8年3月現在）。

所属：81プロデュース

出演アニメキャラクター

- キルミーベイベー：折部やすな- 中二病でも恋がしたい！：丹生谷森夏- 呪術廻戦：三輪霞- アイドルマスター シンデレラガールズ：日野茜- Re：ゼロから始める異世界生活：フェルト- プリパラ：ファルル- 食戟のソーマ：薙切アリス

など、数多くのアニメキャラクターの声を担当されています。

赤崎さんのX

赤崎さんが情報発信しているX（旧Twitter）は以下よりご確認ください。

赤崎さんのXはこちら(https://x.com/R172)

南九州市公認「みな、みりょく！」アンバサダー

本市の魅力をSNSで情報発信することにより、本市の認知度向上とイメージアップに繋げ、新たな関係人口の獲得と市内外からの来訪の動機づけを図ることを目的としています。

※アンバサダーは、それぞれが個人のSNSアカウントで本市の情報を発信していただきます。

詳細は、以下よりご覧ください。

南九州市の魅力を情報発信していただきます！【南九州市公認「みな、みりょく！」アンバサダー】(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/kankosite/mina_miryoku/9044.html)

お問い合わせ先

南九州市 企画課 移住定住促進係

電話：0993-83-2511

南九州市企画課

鹿児島県南九州市は、旧頴娃町、旧川辺町、旧知覧町の3町が合併し誕生した薩摩半島南部に位置する自然に恵まれた街です。