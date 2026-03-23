【開催報告】赤字からV字回復を成し遂げた「CFO出身社長」の経営術。株式会社エディア賀島義成社長が語る、全社員を動かす予実管理とマネジメントの本質。

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年3月11日（水）、経営者交流会「第23回 Salon de CEO」を開催いたしました。



今回のゲストには、総合エンターテインメント企業である株式会社エディア（東証スタンダード）代表取締役社長 賀島 義成 氏を招聘。「CFO出身の代表取締役」という稀有なキャリアを背景に、赤字状態の組織をいかにしてV字回復へと導いたのか、その緻密な予実管理と組織マネジメントの全貌を語っていただきました。

■「数字」を武器に組織を再生。CFO視点がもたらす圧倒的な予実管理能力

講演では、賀島氏が代表取締役に就任した当時の状況から、いかにして業績を立て直したのか、そのプロセスが詳細に明かされました。

特筆すべきは、CFO出身者ならではの圧倒的な「予実管理能力」です。単なる予算の進捗確認に留まらず、現場の全社員が自身の動きを「数字」として捉え、確実に成果へと結びつけるためのマネジメント手法が共有されました。

「数字という共通言語」を組織の隅々まで浸透させることで、クリエイティブなエンターテインメント領域においても、再現性の高い成長を実現できることが証明されました。

■厳しい局面を乗り越えるリーダーシップと、誠実なお人柄

赤字からの脱却というシビアな改革を断行する一方で、参加者の印象に残ったのは賀島氏の「誠実なお人柄」でした。

組織を一つにまとめるためには、論理的な数字の管理だけでなく、社員や事業に対する真摯な向き合い方が不可欠であること。賀島氏の穏やかながらも芯の強いリーダーシップに触れ、参加した経営層からは「組織を率いる者の覚悟を再認識した」「自社のマネジメント体制を見直す大きなヒントを得た」といった声が相次ぎました。

■Salon de CEOについて

上場企業代表・オーナー経営者・決裁者のみが参加する完全招待制の経営者コミュニティです。

各回20～25社限定の少人数制で開催し、ゲストによる経営戦略の解体や、経営者同士の本音の質疑応答を通じ、「名刺交換」を超えた「経営の意思決定が動く場」を提供しています。

■会社概要

商号：株式会社Salon de CEO

所在地：東京都港区麻布台1丁目5-9 55-1麻布台ビル 7階

事業内容：経営者限定コミュニティ「Salon de CEO」の運営、経営コンサルティング 他

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Salon de CEO

担当：立花 皓之介

E-mail：admin@salonceo.jp

※「Salon de CEO」への参加ご希望や、取材のご依頼については上記までお問い合わせください。経営者・決裁者限定のコミュニティのため、事前に審査をさせていただく場合がございます。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/