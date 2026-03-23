「やりたいことが見つからない」94%の日本人へ贈る書籍へ、308名・約180万円の応援。京都大学をはじめ全国100箇所への魂の講演行脚スタート。

株式会社Mission Full

法人・個人向けにコーチングを提供する株式会社Mission Full（大阪府・代表取締役：兼若勇基）は、2026年2月10日（火）～3月22日（日）の41日間にわたりCAMPFIREにてクラウドファンディングを実施しました。

プロジェクト名「地図旅プロジェクト～日本一周100拠点講演ツアー～」は、支援者数308名・支援総額約180万円という結果で終了しました。

本プロジェクトは、3月25日（水）に全国発売する書籍『人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図』（SBクリエイティブ刊）の活動資金を募るものです。

https://camp-fire.jp/projects/924058/view(https://camp-fire.jp/projects/924058/view)

■ 【背景】なぜ今、300名がこのプロジェクトに賛同したのか

米ギャラップ社の調査によると、仕事に熱意を持って働く日本人はわずか6%。139カ国中、最下位の数字です。これは個人の問題ではなく、「やりたいことの探し方」が社会的に機能していないことを示しています。

著者・兼若勇基は、大阪大学大学院修了後に世界一周の旅へ出て27カ国60都市を周遊。自己分析シートを500枚以上書き続けながらも答えが出ず、MBA取得後に転職した会社を4カ月でクビという挫折の経験を経て気づいた「思考のゴミ（Have to）除去メソッド」を、1500名以上へのコーチング実践から体系化しました。

「得意なことを探せ」「強みを見つけろ」という従来の自己分析ではなく、まず本当にやりたいことを覆い隠す「思考のゴミ」を取り除くというアプローチ。この逆転の発想に、308名もの支援者が共鳴しました。

■ クラウドファンディングの結果

「支援者の一人ひとりが、現状を変えようとしている人たちでした。300人の存在が、この活動の社会的意義を証明してくれたと感じています」（著者・兼若勇基）

■ 今後の展開：出版記念パーティ＆日本一周100拠点講演ツアー

１. 出版記念パーティ（東京・大阪）

クラウドファンディング支援者をはじめ、書籍の読者と共に「やりたいこと」を実際に体験するイベントを開催します。

参加者が自身の「やりたいこと」の枠を外し、新たな可能性を見出し、それが社会貢献につながるワークショップも実施。

単なる出版記念に留まらず、参加者が変わる場を目指します。

２. 地図旅プロジェクト～日本一周100拠点献本ツアー～（4月後半～）

2026年4月後半から12月末にかけて、著者・兼若勇基が日本全国100拠点を自ら巡る長期ツアーを開始します。

訪問先は全国の大学キャリアセンターやコワーキングスペースなど、「人生に悩む20～30代が集まる場所」を中心に選定。各地で書籍を献本しながら出版記念講演を行い、毎回平均30名を動員し、合計3,000名以上との直接の出会いを目指します。

本プロジェクトは単なる書籍プロモーションではありません。

地方に眠るポテンシャルある若者にリーダーシップを授け、次世代の変革者を育てる社会貢献活動として位置づけています。「やりたいことを見つけた若者が、地元で、社会で、新たな価値を生み出していく」その連鎖を全国で起こすことが最終的なゴールです。

■ 書籍概要

https://amzn.to/4rLL4Fy(https://amzn.to/4rLL4Fy)

■ 著者プロフィール

兼若勇基（かねわか・ゆうき） メンタルコーチ／経営コンサルタント

株式会社Mission Full 代表取締役。大阪大学大学院工学研究科修了。在学中に将来に悩み世界一周の旅へ出て27カ国60都市を周遊。帰国後、経営コンサルティング会社にてMBAを取得するも入社4カ月でクビを経験。心理学の世界へ転身し2019年に独立。脳科学・認知科学とアドラー心理学を統合した独自メソッドによるコーチングは1500名以上に支持されている。現在は企業の外部CPOとして組織開発にも従事。





■ 献本について

書籍『人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図』の献本および読者プレゼントをご希望のメディア関係者様は、下記の取材・お問い合わせ先までご連絡ください。担当者よりご対応致します。





■ 取材・お問い合わせ

株式会社Mission Full 広報担当

Email：y.kanewaka6155@gmail.com

Website：https://yukikanewaka-top.my.canva.site/lifequest

※本プレスリリースに掲載のデータ出典：ギャラップ「グローバルワークプレイスの現状2024年版」