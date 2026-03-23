最大80%OFF！Steamにて「Springセール」開催中！

株式会社セガ

Steamにて、アトラスタイトルのセールが開催中です！

「日本ゲーム大賞2025」大賞受賞作品『メタファー：リファンタジオ』をはじめ、『ペルソナ』シリーズ、『真・女神転生』シリーズなどの人気タイトルが期間限定でお得にお買い求めいただけます。

また、セールの開催を記念して、『ペルソナ５: The Phantom X』では限定コラボフレームの配布を行っています。

Steam

【実施期間】～2026年3月26日（木）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

メタファー：リファンタジオ／\9,878／\4,939／50%

メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35th デジタル・アニバーサリーエディション／\15,510／\7,755／50%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚／\6,578／\4,604／30%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 デジタルデラックス／\8,778／\6,144／30%

真・女神転生V Vengeance／\9,878／\3,457／65%

真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション／\11,660／\4,081／65%

ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,071／60%

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\4,162／60%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\5,491／60%

ペルソナ３ リロード: エクスパンションパス／\3,850／\1,155／70%

ペルソナ５ ザ・ロイヤル／\7,678／\2,303／70%

ペルソナ５ タクティカ／\7,920／\2,376／70%

ペルソナ５ タクティカ デジタルデラックス／\11,770／\2,942／75%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ／\7,980／\2,394／70%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ -デジタル豪華版／\8,480／\2,544／70%

ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\990／50%

ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\990／50%

ペルソナ４ ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド／\2,980／\894／70%

世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER／\8,979／\3,292／63%

真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER／\4,980／\1,494／70%

ソウルハッカーズ2／\9,878／\1,975／80%

ソウルハッカーズ2 デジタルデラックス版／\11,550／\2,310／80%

ソウルハッカーズ2 デジタルプレミアム版／\14,630／\2,926／80%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」

https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)

●『ペルソナ５: The Phantom X』にて限定コラボフレーム配布中！

Steamでの「Springセール」の開催を記念し、『ペルソナ５: The Phantom X』にて、アトラスタイトル3作品との限定コラボフレームを配布しています。ぜひゲーム内でお受け取りください。

＜限定コラボフレーム＞

『メタファー：リファンタジオ』限定コラボフレーム：「英雄の目覚め」

『ペルソナ３ リロード』限定コラボフレーム：「覚醒の引き金」

『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』限定コラボフレーム：「信念の仮面」

▼Steam版『ペルソナ５: The Phantom X』ダウンロードはこちらから！

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

『ペルソナ５: The Phantom X』に関するお知らせや、キャンペーンなどの情報発信を、公式SNSにて実施しております。 この機会にぜひフォローをよろしくお願いいたします。

■『ペルソナ５: The Phantom X』公式SNS

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP

公式Discord：https://discord.gg/UMTUa7tcxJ

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy

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