“親父”の懐に包まれる一夜。

株式会社Star Of Wonder.

お茶と割烹「かむ」（所在地：東京都新宿区）は、2026年3月3日（火）より、店名を新たに「親父の割烹、」としてリニューアルオープンいたしました。

本店舗は、吉祥寺で高い評価を受けている割烹業態「親父のあんかけパスタ、」に続き、俳優・アーティストとしても活躍する三山凌輝がプロデュースを手がける割烹店です。

■ 料理と空間について

「親父の割烹、」では、前身である「かむ」のコンセプトを継承しながら、より洗練された完全プライベート感覚の空間設計と、四季折々の旬食材を主役にしたイノベーティブな割烹料理をご提供します。



■ SOW. CEO：三山凌輝 コメント

「割烹というと少し身構えてしまう方も多いと思いますが、本来はもっと人に寄り添った、温度のある場所だと思っています。『親父の割烹、』では、“今日はここに来てよかった”と自然に思える時間を大切にしました。派手さよりも余白を、そして僕自身が心から感動した最高の食材本来の味を最大限に引き出され寄り添っている且つ個性ある本質的な、ちゃんと美味しいことを何より大切にしています。」



■ シェフ：吉川遥也 コメント

旬の食材とお茶を最大限生かした料理をお客様に届け、食べに来てくださるお客様が楽しく笑って食事を出来るような店づくりを第一に考えて日々試行錯誤を致します。

■ 店舗概要

店舗名：親父の割烹、(運営会社:Star Of Wonder.)

住所：東京都新宿区西新宿7丁目16-1 山本ビル2階

オープン日：2026年3月3日（火）

営業時間：17:00～19:00 / 19:30～21:30（2部制・相談可）

定休日：土曜日・日曜日