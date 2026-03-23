NVIDIA、オープン フロンティア モデルを推進するために、世界有数の AI ラボと共に Nemotron Coalition を発足

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ニュース概要:

- NVIDIA Nemotron Coalition は、モデル開発者および AI ラボが専門知識、データ、コンピューティングの共有を通じて、オープンでフロンティア レベルの基盤モデルを推進するために取り組む世界規模のコラボレーション- 主要なイノベーターである Black Forest Labs、Cursor、LangChain、Mistral AI、Perplexity、Reflection AI、Sarvam、Thinking Machines Lab が創設メンバーとして参加し、次世代の AI システムの構築に貢献- メンバー企業は、NVIDIA DGX(TM) Cloud でトレーニングさせたオープン モデルの開発で協業し、完成したモデルをオープンソース化することで、世界中の開発者や組織が業界や分野に合わせた AI の最適化を可能に- この連合が構築した最初のモデルは、今後登場する NVIDIA Nemotron 4 ファミリーのオープン モデルの基盤となる

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA は本日、NVIDIA Nemotron Coalition を発表しました。これは、オープン モデル開発者および AI 開発者が、研究、専門知識、データおよびコンピューティングを共有することで最先端のオープン モデルを推進し、世界中の AI エコシステムにおけるイノベーションの加速を支援する世界規模のコラボレーションです。

この連合を通じて、Black Forest Labs、Cursor、LangChain(http://blog.langchain.com/nvidia-enterprise/)、Mistral AI(https://mistral.ai/news/mistral-ai-and-nvidia-partner-to-accelerate-open-frontier-models)、Perplexity(https://www.perplexity.ai/hub/blog/perplexity-joins-the-nvidia-nemotron-coalition)、Reflection AI、Sarvam、Thinking Machines Lab は、それぞれの専門知識を結集し、オープンなフロンティア モデルの共同開発に取り組みます。これにより、AI モデルの開発を加速させ、単一のモデルにとどまらないインテリジェンスを拡張し、活気のあるオープンなエコシステムを強化することを目指します。同時に、モデル開発をより効率化し、各組織が共有されたオープンな基盤の上で、モデルの構築、専門化、そしてイノベーションを推進できるようにします。

この連合から生まれる最初のプロジェクトは、Mistral AI と NVIDIA が共同開発するベース モデルとなり、両社の AI に関する専門知識と技術を結集するものです。連合メンバーは、モデルのポストトレーニングおよび継続的な開発を支援するために、データ、評価結果、分野の専門知識を提供します。

このモデルにより、開発者や組織は、自社の業界や地域、固有のニーズに合わせて AI システムをポストトレーニングし、専門化することができます。NVIDIA DGX(TM) Cloud でトレーニングされたこのモデルは、オープンなエコシステムと共有され、今後登場する NVIDIA Nemotron(TM) 4 モデル ファミリーの基盤となります。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「オープン モデルは、学生、科学者、スタートアップ、そして業界全体にとってイノベーションの生命線であり、AI 革命への世界的な参加をけん引する原動力です。NVIDIA Nemotron Coalition は、世界トップクラスの AI ラボを結集し、透明性、コラボレーション、主権を重視する最先端のオープン モデルを開発します。これにより、インテリジェンスへのアクセスを拡大し、AI の未来が世界と共に形作られ、世界のために構築されることをより確実にします」

世界のモデル開発企業と AI ネイティブ企業が連携してオープン フロンティア AI を推進

この連合は、AI エコシステム全体のリーダーを結集したもので、各々がそれぞれの分野における最先端を定義します。メンバーは、データ、評価フレームワーク、研究、エキスパートなど独自の専門知識を提供し、共同で共通のモデルを構築することができます。この共通基盤への貢献を通じて、パートナーはオープンな AI エコシステムを強化しながら、自らが構築する独自のモデルやプラットフォームの開発を継続することを目指します。

期待される貢献としては、Black Forest Labs のマルチモーダル機能、Cursor の実世界でのパフォーマンス要件と評価データセット、LangChain の、AI エージェントによる信頼性の高いツール使用と長期的リーズニングの実現を可能にするための専門性に及びます。

この連合には、Mistral AI が持つ最先端のモデル開発能力も含まれており、完全な制御を可能にする効率的でカスタマイズ可能なモデルの構築に関する専門知識も含まれています。さらに、Perplexity のアクセスしやすく高性能な AI システムも含まれています。その他の専門知識としては、信頼性の高いオープン システムを構築するための Reflection AI の取り組み、Sarvam AI によるソブリン言語 AI 開発、Thinking Machines Lab とのデータ連携が含まれます。

Black Forest Labs の共同創業者/CEO である Robin Rombach 氏は次のように述べています。「Black Forest Labs では、画像からリアルタイム ビデオ、アクション予測モデルに至るまで、視覚インテリジェンス向けのマルチモーダル生成モデルを開発しています。私たちは常に、オープン モデルこそがフロンティアの能力を推進すると確信しています。このような独立したパートナー間の連携を通じて、次世代の最先端のオープン マルチモーダル モデルの開発を加速させるために必要な規模を実現することができます」

Cursor の共同創業者/CEO である Michael Truelle 氏は次のように述べています。「フロンティア モデルがアクセス可能で透明性のあるものであれば、世界中の開発者は、この技術がどのように進化していくかを形作るのに貢献できます。NVIDIA Nemotron Coalition を通じて、Cursor は、開発者向けのベース モデルの品質と信頼性を向上させるために、実世界の性能要件や評価用データセットを提供します」

LangChain の共同創業者/CEO である Harrison Chase 氏は次のように述べています。「LangChain のフレームワークは月間 1 億回以上ダウンロードされており、信頼性の高いツールの利用、長期的リーズニング、エージェント間の連携を実現するためには、フロンティア モデルは、単なる生のインテリジェンスの域を超えなければならないことわかってきました。NVIDIA Nemotron Coalition を通じて、これらのモデルに最適なエージェント ハーネスを構築し、その機能を厳密に評価し、エージェントの動作に関する包括的な可観測性を提供します。これにより、Nemotron モデルが次世代 AI エージェントの最適な基盤となるよう支援します」

Mistral AI の共同創業者/CEO である Arthur Mensch 氏は次のように述べます。「オープン フロンティア モデルは、AI を真のプラットフォームへと変える鍵です。NVIDIA と共に、大規模な最先端モデルのトレーニングと推進において、主導的な役割を果たします。これらのシステムの機能をゼロから構築することで、開発者が次世代のアプリケーションを構築できるようにする AI のグローバルな基盤を確立できます」

Perplexity の共同創業者/CEO である Aravind Srinivas 氏は次のように述べています。「AI の価値は、人々が知識を見つけ、活用するのをどれだけ効果的に支援するかで測られるものです。オープン モデルは、AI を大規模かつ手軽に利用できるようにし、開発者がパフォーマンスを向上させ、コストを削減し、AI アプリケーションを日常的に活用できるようにする柔軟性を提供します。NVIDIA Nemotron Coalition を通じて、Perplexity はフロンティア モデル開発に関する専門知識を提供し、数百万のユーザーに役立つ AI プラットフォームの基盤を構築します」

Reflection の共同創業者/CEO である Misha Laskin 氏は次のように述べています。「技術の進歩は、開放性と協働という価値観によって推進されます。これらはまた、アメリカに深く根ざした価値観であり、AI が主要なテクノロジ レイヤーになるにつれ、その重要性はかつてないほど高まっています。Reflection は、インテリジェンスの基盤が一部の人たちによって支配されることなく、オープンな状態を維持し、世界中の人々が利用できるようにすることを目指します。私たちは、NVIDIA Nemotron Coalition に参加し、最先端のオープンかつ安全なモデルを構築することで、多様で活気のある AI エコシステムをグローバルに実現します」

Sarvam の共同創業者/CEO である Pratyush Kumar 氏は次のように述べています。「AI は、あらゆる言語で、あらゆるコミュニティのために機能してこそ、その真価を発揮します。オープン モデルは、開発者が最先端の機能を現実のニーズに合わせて柔軟に活用できるようにすることで、これを可能にします。Sarvam は、音声優先かつ言語の多様性を尊重し、地域の文化を理解するオープンな基盤モデルを構築し、開発者が社会全体に影響を与えるアプリケーションを開発できるプラットフォームを提供するために NVIDIA Nemotron Coalition を支援します」

Thinking Machines Lab の創業者/CEO である Mira Murati 氏は次のように述べています。「私たちは、適応力があり、協調性があり、広く利用可能な AI を信じています。Thinking Machines Lab の研究と Tinker プラットフォームは、その目標を念頭に置いて構築されました。当社は、フロンティア AI の能力を民主化するという Nemotron Coalition のミッションを積極的にサポートしたいと考えています」

フアンによる GTC の基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/keynote/)のリプレイ、およびセッション(https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-nemotron-coalition-of-leading-global-ai-labs-to-advance-open-frontier-models)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。