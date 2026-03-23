【（一財）沖縄美ら島財団】酪農学園大学と包括連携協定締結

一般財団法人 沖縄美ら島財団左から酪農学園大学 学長 岩野英和、沖縄美ら島財団 専務理事 足達正明

2026年3月17日（火）、一般財団法人沖縄美ら島財団（以下、沖縄美ら島財団）は酪農学園大学との連携協定を締結しました。

本協定は沖縄県と北海道という、日本を代表する対照的な自然環境を有する両機関が、互いの人的・知的・物的資源を有効活用することで、広域的な研究・教育プラットフォームを構築することを目指すものです。

締結式には、沖縄美ら島財団専務理事 足達正明と酪農学園大学学長 岩野英和らが出席し、和やかな雰囲気のもと連携協定の締結が行われました。

本協定では、研究開発の推進、人的支援・教育・人材育成、教職員・学生その他スタッフの交流、連携に係る施設・設備の利用、飼育展示動物および野生動物等の治療に関する取組などについて相互に協力し、連携を推進することにより、今後の調査研究を強化していきます。

公式ＨＰ「（一財）沖縄美ら島財団」 :https://churashima.okinawa/pressrelease/1773208382/

一般財団法人 沖縄美ら島財団

（一財）沖縄美ら島財団は、「美らなる島の輝きを御万人（うまんちゅへ）」を経営理念に掲げ、亜熱帯性動植物、海洋文化、首里城等に関する調査研究、知識の普及啓発、技術開発、サービスの提供等および公園緑地、レクリエーション施設、教育施設等の管理運営、並びに首里城基金、世界自然遺産沖縄基金の造成、管理および運用等の事業を行い、市民の心身の健全な発達および環境の保全に寄与すること、並びに地域社会へ貢献することを目的とします。※「御万人（うまんちゅ）」とは、沖縄の方言で「万人、みんな」という意味です。