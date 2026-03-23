『ミニー』＆『デイジー』、SNSで話題の『ルシファー』も！ディズニーの人気キャラクターが“PINK”に染まったPLAZA限定アイテム発売決定。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年4月17日(木)まで、全国のPLAZAにて、「ピンク」のアイテムが集結するプロモーション「JUST PINK IT!」を開催中。プロモーション第二弾アイテムとして、世代を超えて愛されるディズニーのキャラクターたちの限定アイテムが新たにラインアップ。全国のPLAZAでは3月24日(火)より順次販売を開始し、PLAZA オンラインストアでは3月25日(水)10:00より販売を開始します。

全国のPLAZAに、「ピンク」のアイテムが集結中！現在開催中のプロモーション『JUST PINK IT!』。第二弾アイテムとして、ピンクの魔法にかかったような、ディズニー人気キャラクターの限定アイテムがラインアップに加わります。

注目は、『ミニーマウス』＆『デイジーダック』のアイテム類！二人のアイコンであるリボンモチーフや、グリッターラメを贅沢に使用したキュートなピンクカラーのアイテムが多数登場します。キラキラとしたホログラム仕様のガジェットケースやランチアイテム、大きなリボンが目を引くフラットポーチなど、手に取るだけで気分を上げてくれるアイテムが多数登場。パタッと折って持ち運びできる一人用のレジャーマットや、薄く畳めて持ち運び簡単なスツールなど、おでかけシーンにぴったりのアイテムもお目見えします。

さらに、シンデレラの『ルシファー』をはじめ、おしゃれキャットの『マリー』、わんわん物語の『レディー』といった、愛らしい“イヌネコ”キャラクターたちのアイテムも、特別なピンクデザインでラインアップ！ポーチやストラップ、ステーショナリー類をはじめ、ランドリーグッズやバスグッズまで、毎日が楽しくなる実用的なアイテムが充実しています。

PLAZAでしか手に入らない、ディズニーキャラクターの限定コレクション。とびきりハッピーな世界を、ぜひ店頭でチェックしてください。

オンライン商品一覧：https://www.plazastyle.com/shop/e/e20260330PINK/?trflg=1

PLAZA限定アイテムラインアップ(一部)

PLAZAのPINKプロモーション「JUST PINK IT!」

期間：2025年4月17日(木)まで開催中

JUST PINK IT! 特設ページ：https://www.plazastyle.com/contents/justpinkit2026/

オンライン商品一覧：https://www.plazastyle.com/shop/e/e20260330PINK/?trflg=1

※画像はイメージです。

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※PLAZA 舞浜イクスピアリ店、NEWSSTAND 赤坂店、PLAZA OUTLET(全店舗)での取扱いはございません。

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