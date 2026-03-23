アソートボックス初の“和素材×洋スイーツ”をコンセプトにした商品が新登場　アソートボックス『和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）』3月24日(火)より期間限定新発売

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、アソートボックス『和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）』を3月24日(火)より期間限定にて全国で新発売します。

アソートボックスでは初となる“和素材×洋スイーツ”をコンセプトに、ハーゲンダッツらしいアレンジで仕立てたフレーバーを詰め合わせました。今回、春夏の爽やかな季節感を楽しめる3種のフレーバーとして、甘酸っぱいストロベリーソルベと練乳のコクを感じるミルクアイスクリームをあわせた『いちご練乳』、ほろ苦い抹茶アイスクリームに食感が楽しいグラハムクッキーを加えた『抹茶のタルト』、まろやかなミルクアイスクリームに優しい甘さのこしあんをあわせた上品な味わいの『あずきのミルクプリン』を選定。見た目・食感・味わい、全て異なる贅沢でオシャレなアソートボックスをお楽しみください。

■「ハーゲンダッツ アソートボックス」とは

ハーゲンダッツ アソートボックスは、通常のミニカップよりも小さい70mlカップを用い、3種類のフレーバーを各2個ずつ、合計6個詰め合わせた商品です。ご家族やご友人との団らんの際に、日常のちょっとしたご褒美を楽しめる商品として、性別年齢問わず幅広いお客様からご好評いただいています。

アソートボックス『和のスイーツ アソート』

馴染みある和素材を洋スイーツに仕立てた、3つのフレーバー

『いちご練乳』

甘酸っぱくジューシーな味わいのストロベリーソルベに、まろやかで練乳のコクを感じるミルクアイスクリームをあわせました。ソルベに使用した苺は、数種類を比較し、酸味の際立つ品種を選定することで濃厚な味わいのミルクアイスクリームとのバランスを追求。甘酸っぱさとまろやかなコクが調和した、後味すっきりとした味わいです。

『抹茶のタルト』

独自のブレンドで配合したほろ苦い抹茶アイスクリームに、香ばしく食感がアクセントとなるグラハムクッキーを加え、ご褒美感のある抹茶タルトを表現しました。和×洋の組み合わせによる上品で贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

『あずきのミルクプリン』

まろやかなミルクアイスクリームに優しい甘さのこしあんを合わせました。北海道産の小豆を使用し、こしあんでありながらも小豆の皮の風味を感じられるよう製法にこだわりました。心落ち着く味わいを存分にご堪能ください。

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/assort-box/

開発担当者が語る商品の裏側！

～アソートボックス『和のスイーツ アソート

（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）』篇～

ハーゲンダッツは、アイスクリームのおいしさを生み出すため、原材料の選定から製造工程に至るまで、すべての工程において品質へのこだわりを徹底的に追求し続けています。

■『和のスイーツ アソート』3つのこだわり

★こだわりポイント１.…コンセプト・特別感

2025年に発売した期間限定商品『世界のデザート セレクション』は、明確で特別感のあるコンセプト設計により多くのお客様からご支持をいただきました。

和をテーマにしたアソートタイプのアイスが市場でも少ない中、ハーゲンダッツならではのアレンジで“和×洋”を表現することで、新しいアソートボックスの楽しみ方を提案したいと考え、今回のコンセプトを決定しました。

★こだわりポイント２.…異なるフレーバーで選ぶのも楽しいバラエティ感

春夏らしい爽やかで上品な和の味わいを楽しめる3フレーバーをご用意しました。食感や構造の異なるフレーバーで選ぶのも楽しい商品です。

★こだわりポイント３.…オシャレなパッケージデザイン

パッケージデザインは、“和×洋”の要素をあわせ、落ち着きがありながら華やかでスタイリッシュな世界観を表現しました。

■商品情報 ハーゲンダッツ アソートボックス『和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）』 （期間限定）

『いちご練乳』

【種 類 別】 アイスミルク

【成 分】 無脂肪乳固形分 4.0%、乳脂肪分 6.5%、卵脂肪分 0.2%、果汁・果肉 38%

【原材料名】ストロベリーピューレ（ストロベリー、砂糖、ストロベリー濃縮果汁）（国内製造）、

クリーム、砂糖、脱脂濃縮乳、加糖練乳、粉あめ、卵黄、食塩／安定剤（ペクチン）、

（一部に乳成分・卵を含む）

『抹茶のタルト』

【種 類 別】 アイスクリーム

【成 分】 無脂肪乳固形分 8.5%、乳脂肪分 12.5%、卵脂肪分 0.7%、

植物性脂肪分1.4%（クッキー）

【原材料名】クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、グラハムクッキー、卵黄、

まっ茶／植物レシチン、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

『あずきのミルクプリン』

【種 類 別】 アイスクリーム

【成 分】 無脂肪乳固形分 7.5%、乳脂肪分 12.0%、卵脂肪分 0.4%

【原材料名】クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、こしあん、砂糖、加糖練乳、卵黄、

食塩／安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵を含む）

【内 容 量】 70ml×３フレーバー×2個

【価 格】 1,139円（希望小売価格：消費税込み） ※軽減税率適用

【発 売 日】 2026年3月24日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他