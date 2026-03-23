Yohji Yamamoto POUR HOMME - 映画『BROTHER』の衣装を再構築したカプセルコレクションを発売

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto POUR HOMME は、映画『BROTHER』の衣装を再構築したカプセルコレ

クションを 3月25日（水）より、全国の直営店舗および公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」にて発売いたします。

本コレクションは、2000年公開の映画『BROTHER』に向けて制作された衣装をベースに、20年以上を経た今なお色褪せることのない存在感を現代の視点から再解釈した、特別なカプセルコレクションです。

作品の中で印象を残したシルエットを受け継ぐジャケットやパンツを中心に、大胆なプリントを施したシャツやネクタイなどを展開します。

また、本作の衣装制作をきっかけに生まれたシルバーアクセサリーもラインナップに加わります。映画のために生み出されたこの表現は、その後も発展を続け、現在の GOTHIC YOHJIYAMAMOTO へと連なるアイコニックなクリエーションの源流のひとつとなりました。

映画衣装を起点に育まれた表現を、服とシルバーアクセサリーの両面から再構成した本コレクションは、Yohji Yamamoto POUR HOMME の普遍的な創造性をあらためて浮かび上がらせます。

また、キービジュアルはフォトグラファーTAKAY が撮影し、スタイリングは野口強がディレクション。モデルには EXILE AKIRAを起用し、Yohji Yamamoto POUR HOMME が描く男の佇まいをストレートに表現しています。

Blouse \253,000(税込)

Tie \26,400(税込)

Wallet Chain \1,562,000(税込)

Bracelet \407,000(税込)

Blouse \253,000(税込)

Wallet Chain \1,210,000(税込)

Bracelet \506,000(税込)

Jacket \297,000(税込)

Blouse \253,000(税込)

Jacket \297,000(税込)

Pants \143,000(税込)

Blouse \253,000(税込)

Blouse \253,000(税込)

Bracelet \506,000(税込)

Ring \198,000(税込)

- Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026 Spring Summer Capsule Collection -

展開日：2026 年 3 月 25 日(水)

お取扱い店舗：全国の Yohji Yamamoto POUR HOMME 直営店・公式ウェブストア THE

SHOP YOHJI YAMAMOTO