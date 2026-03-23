春が染まる方法、「YUSAEK」がamood限定でお届けする春の温度

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォーム「amood」は、韓国女性ファッションブランド「YUSAEK」との限定企画展を、3月23日（日）から3月29日（土）までの1週間開催します。期間中は全商品対象の【20%OFFクーポン】をご提供。YUSAEKのシーズンコレクションを特別な価格でお楽しみいただけます。

■ イベント概要

開催期間：2025年3月23日（日）～ 3月29日（土）

特典：全商品【20%OFF】クーポン配布

対象：amoodアプリ内「YUSAEK」限定企画展ページ訪問ユーザー

URL：https://www.amood.jp/market/43434

■ ブランド紹介

「YUSAEK」は、シンプルでユニークなデザインをベースに、日常の中で自然に輝くフェミニンなムードを提案する韓国女性ファッションブランドです。派手すぎず、それでいて存在感のあるスタイリングで、リラックスしたデイリールックから特別な日の主役スタイルまで、1アイテムで自由に着こなせるのが「YUSAEK」ならではの魅力です。トレンドに左右されないベーシックさに、「YUSAEK」独自のセンスあるポイントをプラスし、着るほどに魅力が増すアイテムをリーズナブルな価格でご提案します。

■ amoodについて

amoodは、韓国ファッションブランドを日本の消費者へつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンドと感度にこだわったブランドをキュレーションしてお届けしています。

■ 会社概要

運営会社：ABLY Corporation., Inc.

お問い合わせ：contact@a-bly.com