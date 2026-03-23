“痛くないダーマ”がサロン収益を変える 『RED BOOST』新登場

株式会社TRYANGLE＆CO.無痛ダーマ『RED BOOST』

2026年3月23日、株式会社TRYANGLE&CO.（本社：大阪市中央区、代表取締役：黒木謙太）は、これまでのダーマ施術の常識を覆す新商品『RED BOOST』を発表しました。

【商品概要】

RED BOOSTは、従来のダーマ施術が抱えていた「痛み」「収益単価」「リピート課題」を解決し、

サロン様の収益性とお客様満足度の向上を同時に実現する新しい美容機器です。

本製品は単なる施術機器ではなく、施術～店販を一体化させた“収益導線設計”を実現。

サロンにおける

・新規獲得

・単価アップ

・リピート強化

・物販売上向上

を同時に叶え、安定的に売上が伸び続ける仕組みづくりをサポートします。

【商品詳細】

■無痛ダーマとは

施術時の痛みを極限まで抑えた設計で、ダーマに対する「怖い」「痛そう」といった不安を軽減。

初めての方でも取り入れやすく、安心して施術を受けていただけます。

■施術とホームケアをつなぐシステム設計

RED BOOSTは、大人気脂肪溶解剤【REDショット/PINEショット】の導入も可能。

施術（REDショット）と店販（PINEショット）を組み合わせることで、サロンケアからホームケアまで一貫した流れをつくります。この仕組みにより、一度きりで終わらず、継続的に取り入れやすいケアが可能に。結果として、満足度の向上とともに、安定した継続利用につながります。

■選ばれやすい価格設計

他社製品と比べて取り入れやすい価格帯で、初めての方でも選びやすい設計。

店販や施術メニューとして提案しやすく、ホームケアの入口に最適です。RED BOOSTをきっかけに、PINE Shotなどの継続ケアにもつながりやすく、日常的なケア習慣の第一歩をサポートします。

詳細・お問い合わせはこちら :https://tryangle-and-co.com/archives/14604

【価格】

商品名：RED BOOST

定価：27,280円(税込)

発売予定：2026年3月23日(月)

【会社概要】

社名：株式会社TRYANGLE＆CO.

所在地：大阪市中央区南久宝寺町2丁目3-6 Yonezawa船場ビル5F

代表者：黒木 謙太

設立：2014年11月

事業内容：化粧品・美容機器の製造・販売／サロンへのコンサルティング業務／OEM業務

公式サイト：https://tryangle-and-co.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TRYANGLE＆CO.

TEL：06-6210-1988

MAIL：info@tryangle-and-co.com