生活協同組合コープこうべ、30年ぶりに店舗職員制服を刷新！「神戸タータン」と公式キャラクター「コーピー」を取り入れ、地域との絆と、多様な働き方を支えるデザインへ

生活協同組合コープこうべ

生活協同組合コープこうべは、2026年3月24日（火）より、全店舗の職員が着用する制服を約30年ぶりにリニューアルいたします。

今回の刷新では、職員の「働きやすさ」と「多様性」への配慮をするとともに、創業の地を象徴する「神戸タータン」や、公式キャラクター「コーピー」をデザインに採用。組合員の皆さまと地域に、より親しみを感じていただけるユニフォームへと生まれ変わります。

■リニューアルの背景とプロセス：職員７１６名の声をカタチに

グロサリー・サービス部門の制服（左）生鮮部門の制服（右）

現行の制服は導入から約30年が経過し、着心地やストレッチ性といった機能面、また部門横断など多様な働き方への対応において課題を抱えていました。

今回の刷新にあたっては、現場で働く職員による先行試着を実施し、機能性・デザイン性の両面で、延べ716件もの意見・要望を収集。「品出しの際に肩が突っ張る」などの具体的な課題を一つひとつ解消しました。職員自らが「着たい」「誇りを持って働ける」と感じる制服をカタチにしました。

■制服リニューアル４つのポイント

１.地域に愛される「神戸タータン」をデザインに採用

創立の地・神戸を象徴し、当組合のコーポレートカラー（青・緑）も含む「神戸タータン」をポロシャツやエプロンに採用。地域の一員としての誇りを胸に、組合員の皆さまに愛着を持っていただけるデザインをめざしました。

２.お子様も笑顔に！公式キャラクター「コーピー」を各所に配置

ポロシャツ・エプロンなどに「神戸タータン」を採用

袖口やエプロンのポケットに、公式キャラクター「コーピー」を配置。お子様連れの組合員との会話のきっかけを作り、毎日のお買い物がより楽しくなるようなコミュニケーションを創出します。

３.「働きやすさ」を追求した高機能素材と縫製の採用

品出しやレジ接客など、店舗での激しい動きをサポートするため、ストレッチ性の高い素材と独自の縫製を採用しました。また、1日中着用してもストレスを感じない、なめらかな肌触りの生地を選定。職員の身体的負担を軽減し、より質の高いサービス提供につなげます。

４.パンツスタイルへの統一によるジェンダーレスなデザインに

性別や部門によるデザインの差を減らし、パンツスタイルに統一。ダイバーシティを推進するとともに、アイテム数を従来の28品目から8品目へ大幅に集約しました。これにより、部門横断的な働き方をサポートするとともに、管理負荷の軽減を実現しました。

■ 今後の展望

新しい制服とともに、「コープのあるまち 協同のあるくらし」に向けて、丁寧な接遇を提供し、職員一人ひとりが輝ける職場環境づくりを通じて、組合員の皆さまにさらに愛されるお店づくりを目指してまいります。