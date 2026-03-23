病気と闘う人の希望になりたい！希少ガンと闘う元高校球児‧福森大翔さんの始球式～大阪桐蔭高校野球部の絆が繋いだキセキ～

センス・トラスト株式会社

センス・トラスト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：今中康仁）は、2026年3月28日（土）、希少がんと闘う元高校球児・福森大翔さん（大阪桐蔭高校出身）によるセレモニアルピッチを実施いたします。

本始球式は、千葉ロッテマリーンズ一軍コーチであり大阪桐蔭の先輩でもある西岡剛コーチの提案により実現しました。希少がんと闘いながらも挑戦を続ける福森さんが、未来への希望をこめた魂の一球を投じます。

本始球式のきっかけ/センス・トラストが支援する理由

左より、福森大翔さん、当社代表・今中、西岡剛コーチ

父をがんで亡くした経験を持つ、当社代表・今中は、同じ母校の後輩である福森さんの「まだ生きたいです」という切実な一言に心を強く打たれ、2025年5月より全面的に支援を続けてまいりました。

今季、今中の先輩にあたる西岡剛コーチとの縁で弊社が千葉ロッテマリーンズのマウンド広告スポンサーを締結した際、これまでの当社の支援活動を知る西岡コーチから「センス・トラストが支えてきた福森くんを、ぜひこのマウンドに」という熱い提案をいただいたことで、今回の特別な舞台が用意されました。

▼過去の始球式の様子はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GkQJj6xagoE ]

福森 大翔さんについて

大阪桐蔭高校で4番打者として甲子園に出場した経験を持つ福森さん。26歳で希少がんを発症し、その後も再発を繰り返すという過酷な状況の中でも、「少しでも長く生きたい」という強い思いを胸に、前を向き続けています。2025年には、当社の冠試合において、盟友である森友哉選手（現・オリックス・バファローズ）との「約束の始球式」を実現。その懸命にボールを投げる姿は、多くの人々の心を打ち、日本中に感動を届けました。

そして今回は、大阪桐蔭の先輩である西岡剛コーチ（千葉ロッテマリーンズ）が活躍するZOZOマリンスタジアムのマウンドへ。大きな舞台への挑戦を通じて、同じ病と向き合う人々に勇気と希望を届ける一球を投じます。

◆福森 大翔さん コメント

まず初めに今中社長含めセンス・トラスト株式会社の関係者の皆様、千葉ロッテマリーンズの関係者の皆様、このような素敵な機会をいただき誠にありがとうございます。

3月3日に肝臓の腫瘍を取り除く手術を行いましたが、当たり前ではないこの機会に全てをぶつけれる様に準備していきたいと思います。

また、私が希少がんと闘っている姿を少しでも多くの人に見ていただき、希望や勇気を与えられるような始球式にしたいです。

体力的にも不安要素は沢山ありますが、全力でこの素敵な1日を楽しみたいです。

宜しくお願いします。



最後は勝つ！！

「セレモニアルピッチ」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171202/table/13_1_6dd2a46f45ee4059078c242004a235a8.jpg?v=202603231251 ]

※上記の内容は変更の可能性がございます。その際は改めてご連絡させていただきます。

応援コメント募集

◆プロ野球開幕！最後は勝つ！～選手直筆サイン入りグッズプレゼント～

2025年 京セラドームで行われた始球式の様子(オリックスvs巨人)

センス・トラスト公式Instagram(https://www.instagram.com/p/DWNfbytCcQM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)アカウントにて、大舞台の始球式と今後も治療に臨まれる福森さんへ、皆様からの温かいご声援を募集しております。

応援コメントをお寄せいただいた方の中から抽選で、「ロッテ選手直筆サイン入りグッズ」をプレゼントいたします。

皆様から寄せられた温かいお言葉は、きっと福森さんの大きな力となるはずです。

一人でも多くの方からのエールを、心よりお待ち申し上げております。

※必ず応募規約(https://x.gd/WYcWA)をご覧になって、ご応募ください。

福森大翔（ふくもり ひろと）さん

1995年生まれ、大阪市旭区生まれ、30歳。小学3年生で野球を始め、中学時代は大阪都島ボーイズに所属。高校は名門・大阪桐蔭高校に進学し、森友哉選手らとともに2013年の春夏甲子園に出場、主力選手として活躍。

その後、立命館大学に進学し、卒業後は大手ハウスメーカーに就職。2021年、26歳で10万人の一人と言われる希少がん「GIST（消化管間質主要）SDHB」と診断される。現在も病と向き合いながら、自らの経験を社会に発信し続けている。3月3日に肝腫瘍の摘出手術を行うも、現在は本始球式に向けリハビリを続けている。

福森さんのInstagram：https://www.instagram.com/hiroto_7729/

企画・運営

センス・トラスト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：今中康仁）

2019年創業。全国で不動産の買取再生事業を主軸に、不動産開発、収益不動産、売買仲介などの事業を展開し、不動産に関するトータルサポートを行う総合不動産企業として事業を拡大している。6期目には売上高262億円を達成し、事業拠点を全国へ拡大。2025年12月26日には東京証券取引所のTOKYO PRO Marketへ新規上場。「唯一無二の、感動を。」というミッションのもと、人々の夢を応援し、地域や社会の課題解決に貢献することを目指す。その取り組みの一環として、芦屋市教育委員会や近本光司氏が理事を務める一般社団法人LINK UPと連携した教育支援プロジェクトのほか、医療・福祉支援やこども食堂支援などの社会貢献活動にも取り組んでいる。

【会社概要】

会社名：センス・トラスト株式会社

代表者：今中 康仁

所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町５－５４ グラングリーン大阪 南館 パークタワー９階

事業内容：買取再生事業・収益不動産事業・ディベロップメント事業・宅地開発事業

HP：https://sense-trust.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@sense_trust