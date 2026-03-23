「タイガース」が世界中で愛されるキャラクター「モンチッチ」とコラボ【阪神タイガースモンチッチぬいぐるみ】新発売！

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、阪神タイガースとモンチッチがコラボレーションした新商品「阪神タイガースモンチッチ ぬいぐるみS」（製造元：株式会社セキグチ）を、2026年4月より発売いたします。

■商品概要

商品名：阪神タイガースモンチッチ ぬいぐるみS

サイズ：約H19cm×W14cm×D5cm（縦はしっぽ含まず）

素材：PVC樹脂、アクリルプラッシュ、ポリエステル生地

発売日：2026年4月7日（火）10:00～

価 格：6,000円（＋税）

販売場所：関西の土産店舗・バラエティショップ、モンチッチオフィシャルショップ、公式オンラインショップT-SHOP、チームショップアルプス、ファンショップダグアウト、チームショップクラブハウス、ファンショップベース、阪神甲子園球場スタジアムショップ、各公認ショップ

※店舗により取扱いの時期・数量は異なります。

製造元：株式会社セキグチ

ライセンス表記：(C)️阪神タイガース / (C)️Sekiguchi

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■モンチッチとは？

モンチッチは1974年に株式会社セキグチ（本社：東京都葛飾区、代表取締役社長：吉野壽高）から発売された、おさるのようにかわいいキャラクター。「モンチッチ」の語源は、フランス語の「モン」（"わたしの"という意味）と「プチ」（"小さく可愛いもの"という意味）でわたしのカワイイもの。またモンキーのモンとおしゃぶりをいつもチュウチュウと吸っているので「モンチッチ」という名前がつけられました

【モンチッチ公式HP】http://www.monchhichi.co.jp

【株式会社セキグチHP】http://www.sekiguchi.co.jp

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com