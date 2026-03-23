桜がモチーフの「白拍子花子」の衣裳柄が豪華な、ブロマイドフォルダ 歌舞伎『京鹿子娘道成寺』（全3種）が新発売！

松竹株式会社

松竹株式会社(東京都中央区、代表取締役社長 高槗 敏弘) 事業推進部は、「ブロマイドフォルダ 歌舞伎『京鹿子娘道成寺』」（全3種）を、2026年3月24日(火)より松竹歌舞伎屋本舗にて発売開始いたします。

昨年発売開始された「ブロマイドフォルダ 歌舞伎『藤娘』」の反響を受け、歌舞伎ブロマイドフォルダシリーズ第2弾の商品化となります。

歌舞伎舞踊『京鹿子娘道成寺』は満開の桜の下、白拍子花子が衣裳を次々と変えながら踊る女方舞踊の大曲です。衣裳は桜をモチーフにしており、衣裳や小道具を変化させることにより恋する娘のさまざまな心情を表しています。

白拍子花子の衣裳の柄をブロマイドフォルダのデザインにあしらいました。布地はレッド、ペールピンク、ミントブルーの3色展開しており、白拍子花子の衣裳柄を金の箔押しで表現しています。

歌舞伎ブロマイド（2L版）を収納できるサイズとなっておりますので、ぜひ観劇の思い出にお買い求めください。

【商品概要】

＜商品名＞

ブロマイドフォルダ 歌舞伎『京鹿子娘道成寺』

【全3種展開】

・白拍子舞（レッド）

・振出笠 （ペールピンク）

・鞠唄 （ミントブルー）

＜販売価格＞

各２,500円（税込）

＜仕様・サイズ＞

Ｗ157×Ｈ198×Ｄ40ｍｍ 48ポケット

外装：布・紙／ポケット：PP製

2L版の写真が48枚収納可能

【発売開始日】

2026年3月24日（火）より

【発売場所】

松竹歌舞伎屋本舗

・東京本店（東京駅一番街B1 東京キャラクターストリート内）

・GINZA KABUKIZA 木挽町広場店

松竹ストア「松竹歌舞伎屋本舗」

https://s.shochiku.co.jp/202603brogoods_pr

【権利表記】

(C)SHOCHIKU

※ブロマイドフォルダ 歌舞伎『藤娘』の記事はこちら

「藤の精」の衣裳柄がきらびやかな、ブロマイドフォルダ 歌舞伎『藤娘』が新発売！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000375.000053064.html)

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