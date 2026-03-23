「『からかい上手の高木さん』POP UP STORE in イトーヨーカドー」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「『からかい上手の高木さん』POP UP STORE in イトーヨーカドー」を開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ(本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、この度、イトーヨーカドーの一部店舗にて、「『からかい上手の高木さん』POP UP STORE in イトーヨーカドー」を開催いたします。

2026年4月3日(金)よりイトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉店、イトーヨーカドーアリオ亀有店の計2店舗にて「『からかい上手の高木さん』POP UP STORE in イトーヨーカドー」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、「時代ファッション」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『からかい上手の高木さん』POP UP STORE in イトーヨーカドー」

開催期間：2026年4月3日(金)～2026年4月15日(水)

開催場所：イトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉店 4Fトイロパーク、イトーヨーカドーアリオ亀有店 3Fトイロパーク

入場料：無料

営業時間：10:00～21:00

▼「『からかい上手の高木さん』POP UP STORE in イトーヨーカドー」特設サイト

https://event.amnibus.com/takagi3-itoyokado/

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【「『からかい上手の高木さん』POP UP STORE in イトーヨーカドー」内へのご案内について】

店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

「イトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉店」HP：https://grand-tree.jp/

「イトーヨーカドーアリオ亀有店」HP：https://kameari.ario.jp/

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)

単品：605円(税込)/BOX：4,840円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. トレーディングアクリルカード(全8種)

単品：715円(税込)/BOX：5,720円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. トレーディングブロマイド(全26種)

単品：275円(税込)/BOX：7,150円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. トレーディングイラストカード(全26種)

単品：275円(税込)/BOX：7,150円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. 75mmホログラム缶バッジ(全4種)

価格：各770円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. BIGアクリルスタンド(全4種)

価格：各1,980円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. 特大アクリルスタンド(全4種)

価格：各3,300円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. BIGアクリルキーホルダー(全4種)

価格：各1,100円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. マグカップ(全4種)

価格：各1,980円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. 等身大タペストリー(全4種)

価格：各10,780円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. キャラファイングラフ(全4種)

価格：各14,300円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. BIGジップトートバッグ (全4種)

価格：各5,478円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. マルチデスクマット(全5種)

価格：各3,960円(税込)

▼描き下ろし 高木さん 時代ファッションver. クリアファイル2枚セット(全1種)

価格：1,100円(税込)

※1会計につき、トレーディング商品をBOXでのご購入は3BOXまで、もしくは単品でのご購入は3BOX分まで、その他商品つきましては各種3点までのご購入とさせていただきます。

※販売状況等によって、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの予約受け付けを予定しております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただけますようお願いいたします。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

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【特典情報】

▼イベント購入特典「ポストカード(全10種)」をプレゼント！

各店舗での開催期間中、イベント対象商品を2,000円(税込)以上お買上げごとにイベント購入特典ポストカード(全10種)」をランダムで1枚プレゼント！

※本特典は催事会場のみのお買上げ特典です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの販売ではつきませんので、あらかじめご了承ください。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※お買上げ特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※お買上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

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▼店舗情報

店名：イトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉店

住所：神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1

営業時間：

1～4F 物販/サービス ………… 10:00～21:00

フードコート/カフェ …………10:00～21:00

1F 食物販………………………10:00～21:00

1F レストラン …………………11:00～23:00（当面の間11：00～22：00）

URL：https://grand-tree.jp/

▼店舗情報

店名：イトーヨーカドー アリオ亀有店

住所：東京都葛飾区 亀有3-49-3

営業時間：10:00～21:00

URL：https://kameari.ario.jp/

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

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▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

電話：03-4500-8789

担当：齋藤 直樹

Mail：pr@armabianca.com

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Web https://armabianca.com/

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