ポムポムプリンとひらがな・カタカナを楽しく学ぼう♪　『ポムポムプリン　おふろでたのしく　おけいこポスター　ひらがな＆カタカナ』予約受付中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『ポムポムプリン おふろでたのしく おけいこポスター ひらがな＆カタカナ』を2026年10月15日（木）に発売いたします。現在、全国の書店・ネットストア等で予約受付中です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665928

●水でおふろの壁に貼れるA2ポスター2枚入り♪

ポムポムプリンと一緒に、ひらがなとカタカナを楽しく学べるおふろポスターが10月15日に発売予定です。

本書には、水だけでくり返し貼ってはがせる耐水仕様のポスターが2枚入っています。

42cm×59.4cmのビッグサイズで、文字やイラストが大きく見やすいため、お子さまのなぞり書き練習にもぴったりです。

●ポムポムプリンと一緒にひらがな・カタカナを楽しくマスター！

▲ひらがなひょう▲カタカナひょう

基本の50音から、つまずきやすい濁音、半濁音、拗音まで、一覧で分かりやすくまとめています。

文字を指さしながら繰り返し声に出して読んだり、数字で示された書き順を指でなぞったりすることで、ひらがなとカタカナの読み書きを自然と習得できます。

また、「あり」「いえ」「スキップ」などの身近な単語を、かわいいイラストで紹介しているので、楽しく語彙を身に着けることができます。

「ぷりんの『ぷ』と『り』をさがそう」「スコーンの『ス』からしりとりをしてみよう」など楽しいアクティビティも満載なので、お子さまとのコミュニケーションツールとしてもご活用ください。

●書誌情報

【書名】『ポムポムプリン おふろでたのしく おけいこポスター ひらがな＆カタカナ』

【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）

【発売日】2026年10月15日

【ISBN】9784049521030

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001264/

すうじ＆ABCはシナモンと学ぼう♪

【書名】『シナモロール おふろでたのしく おけいこポスター すうじ＆ABC』

【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）

【発売日】2026年10月15日

【ISBN】9784049521047

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001265/

●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』

@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

▼公式Instagram『ヨメルバ』

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA