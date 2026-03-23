ポムポムプリンとひらがな・カタカナを楽しく学ぼう♪ 『ポムポムプリン おふろでたのしく おけいこポスター ひらがな＆カタカナ』予約受付中！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『ポムポムプリン おふろでたのしく おけいこポスター ひらがな＆カタカナ』を2026年10月15日（木）に発売いたします。現在、全国の書店・ネットストア等で予約受付中です。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665928
●水でおふろの壁に貼れるA2ポスター2枚入り♪
ポムポムプリンと一緒に、ひらがなとカタカナを楽しく学べるおふろポスターが10月15日に発売予定です。
本書には、水だけでくり返し貼ってはがせる耐水仕様のポスターが2枚入っています。
42cm×59.4cmのビッグサイズで、文字やイラストが大きく見やすいため、お子さまのなぞり書き練習にもぴったりです。
●ポムポムプリンと一緒にひらがな・カタカナを楽しくマスター！
▲ひらがなひょう
▲カタカナひょう
基本の50音から、つまずきやすい濁音、半濁音、拗音まで、一覧で分かりやすくまとめています。
文字を指さしながら繰り返し声に出して読んだり、数字で示された書き順を指でなぞったりすることで、ひらがなとカタカナの読み書きを自然と習得できます。
また、「あり」「いえ」「スキップ」などの身近な単語を、かわいいイラストで紹介しているので、楽しく語彙を身に着けることができます。
「ぷりんの『ぷ』と『り』をさがそう」「スコーンの『ス』からしりとりをしてみよう」など楽しいアクティビティも満載なので、お子さまとのコミュニケーションツールとしてもご活用ください。
●書誌情報
【書名】『ポムポムプリン おふろでたのしく おけいこポスター ひらがな＆カタカナ』
【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）
【発売日】2026年10月15日
【ISBN】9784049521030
▼詳細・購入はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001264/
すうじ＆ABCはシナモンと学ぼう♪
【書名】『シナモロール おふろでたのしく おけいこポスター すうじ＆ABC』
【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）
【発売日】2026年10月15日
【ISBN】9784049521047
▼詳細・購入はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001265/
●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』
ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。
絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。
お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。
▼ヨメルバHP
https://yomeruba.com/
▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』
@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)
▼公式Instagram『ヨメルバ』
@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)
▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』
https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA