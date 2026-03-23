ポムポムプリンとひらがな・カタカナを楽しく学ぼう♪　『ポムポムプリン　おふろでたのしく　おけいこポスター　ひらがな＆カタカナ』予約受付中！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『ポムポムプリン　おふろでたのしく　おけいこポスター　ひらがな＆カタカナ』を2026年10月15日（木）に発売いたします。現在、全国の書店・ネットストア等で予約受付中です。



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665928

●水でおふろの壁に貼れるA2ポスター2枚入り♪

ポムポムプリンと一緒に、ひらがなとカタカナを楽しく学べるおふろポスターが10月15日に発売予定です。


本書には、水だけでくり返し貼ってはがせる耐水仕様のポスターが2枚入っています。


42cm×59.4cmのビッグサイズで、文字やイラストが大きく見やすいため、お子さまのなぞり書き練習にもぴったりです。



●ポムポムプリンと一緒にひらがな・カタカナを楽しくマスター！


▲ひらがなひょう


▲カタカナひょう

基本の50音から、つまずきやすい濁音、半濁音、拗音まで、一覧で分かりやすくまとめています。


文字を指さしながら繰り返し声に出して読んだり、数字で示された書き順を指でなぞったりすることで、ひらがなとカタカナの読み書きを自然と習得できます。


また、「あり」「いえ」「スキップ」などの身近な単語を、かわいいイラストで紹介しているので、楽しく語彙を身に着けることができます。


「ぷりんの『ぷ』と『り』をさがそう」「スコーンの『ス』からしりとりをしてみよう」など楽しいアクティビティも満載なので、お子さまとのコミュニケーションツールとしてもご活用ください。



●書誌情報


【書名】『ポムポムプリン　おふろでたのしく　おけいこポスター　ひらがな＆カタカナ』


【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）


【発売日】2026年10月15日


【ISBN】9784049521030



▼詳細・購入はこちら


https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001264/





すうじ＆ABCはシナモンと学ぼう♪

【書名】『シナモロール　おふろでたのしく　おけいこポスター　すうじ＆ABC』


【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）


【発売日】2026年10月15日


【ISBN】9784049521047



▼詳細・購入はこちら


https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001265/






●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』



ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。


お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。



▼ヨメルバHP


https://yomeruba.com/



▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』


@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)



▼公式Instagram『ヨメルバ』


@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)



▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』


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