宝石箱に眠る指輪が、日本の歴史を物語る ──『日本人の指輪100年』3月26日 (木) 発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社 (東京都千代田区) は、書籍『日本人の指輪100年』(諏訪恭一・監修) を３月26日 (木) に発売します。

宝石とは、人々が身につけて楽しみ、人から人へ受け継がれ、価値を持ち続けるものです。 では、一体どのような宝石が受け継がれてきたのか？ 宝石の価値とは何なのか？ それを具体的な形にしたのが本書です。 宝石の中でも、もっとも身近で使用頻度の高い指輪にフォーカスし、あらゆる年代の指輪を集めました。 その指輪がどのような歴史的背景で作られたものなのかを日本の歴史とともに考察し、 宝石と地金および仕立ての良し悪しを考慮した基本価値を算出しています。

♦100年の歴史を語る指輪たちに向き合い、宝石の基本価値とは何か？に答えを出す一冊

指輪を製作年代順に並べることで見えてくる歴史があります。貧しい時代であったからこそ磨かれた日本の職人技や合成石の普及、婚約指輪として立爪のダイヤモンドリングが一世を風靡した時代、地金と宝石が贅沢に使われるようになった華やかなバブル期、そして昔の宝石が還流されるようになった現代。日本人が好んできた指輪の変遷を辿ることで、日本の歴史背景までもが読み取れます。

♦この一冊で自分の持っている指輪の価値がわかる

指輪の写真は全てカメラマンの中村淳氏による撮り下ろしです。美麗なメインビジュアルを紙面いっぱいに掲載するとともに、指輪の仕立てがわかりやすいよう、裏側の写真も見せています。 原稿を執筆したのは、監修者が主催している「宝石を手に取る会」の参加者25名で、宝石の専門家から宝石学の入門者まで様々です。専門的な知識のほか、指輪から受けた印象・感想といった一般的な視点もあり、学びと共感がともに得られる内容です。

指輪の総重量やサイズの詳細なデータとあわせ、刻まれた刻印も全て撮影していますので、刻印の種類から指輪の成り立ちを想像することもできるでしょう。 また、掲載した指輪について、宝石の種類とサイズ、地金の重さを計測し、さらに仕立ての良し悪しを考慮した基本価値の目安を算出しています。この本を読めば指輪の価値に大体の目安がつけられるようになるため、お手持ちの指輪の価値が計算できるほか、これから指輪を手に入れる際の判断基準にすることもできます。

また本書では、合成石とはどういったものなのか、模造石の見分け方や貼り合わせ石の構造など、これまであまり語られることのなかった人工生産物についてのコラムも掲載しています。65年前のゴム型を用いて日本の伝統技巧「千本透かし」を再現するなど、歴史的に貴重な資料の掲載もあり、コラムの枠に収まりきらないほどの充実した内容となっています。

♦監修：諏訪恭一 (すわ やすかず)

明治41年に宝石を取り扱う会社として創業した諏訪貿易の会長にして、ジュエリー業界の権威として知られる諏訪恭一氏。「誰もが安心して宝石を持てる環境を作ること」を自身の願いとし、本書に掲載された全ての指輪を完全監修。宝石の「これまで」と「これから」に真摯に向き合い、情熱を燃やしています。

♦刊行概要

『日本人の指輪100年』

■発売日：2026年3月26日 (木)

■定価：3,850円（税込）

■仕様：A５判／256ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10160039.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418264035/sekaibunkacom-22