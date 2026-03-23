「国際海底ケーブル事業の動向と未来」と題して、NTTリミテッド・ジャパン株式会社 サービス部 ネットワークサービス部門 担当部長 佐藤 吉雄氏によるセミナーを2026年4月22日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【NTTグループが描く次世代デジタルインフラの方向性】

国際海底ケーブル事業の動向と未来予想図

～事業動向×地政学や市場動向を包含した将来～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26179

[講 師]

NTTリミテッド・ジャパン株式会社 サービス部

ネットワークサービス部門 担当部長 佐藤 吉雄 氏

[日 時]

２０２６年４月２２日（水） 午後１時～２時３０分

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

海底ケーブル事業の基礎から国際通信市場・業界構造の変化、そして新会社設立の必然性を整理します。国際トラフィックは量と質の高度化を繰り返し、低遅延・安定性・冗長性が不可欠となりました。一方、従来のコンソーシアム型モデルは建設費・期間、不確実性への対応に限界があります。こうした環境変化を受け、インフラを「サービス」から「プロダクト」として捉え直し、リスクと成長機会の両立を図る新会社設立と、NTTグループが描く次世代デジタルインフラの方向性を示します。

１．海底ケーブル事業の基礎知識

・海底ケーブルの基本的構成

・海底ケーブル需要（需要側）

・業界プレイヤーの変化（供給側)

・従来モデル(コンソーシアム)が抱えていた限界と新会社設立に至った背景

２．国際通信市場は何が変わったのか（事業背景）

・トラフィックの“量”から“質”への転換、そして再び“量”へ

・増え続ける国際トラフィック

・低遅延・安定性・冗長性

３．海底ケーブル業界の構造はどう変わったのか（業界構造）

・業界プレイヤーの整理

・通信キャリア

・海底ケーブルサプライヤー

４．従来モデルの限界

・建設費および建設期間

・コンソーシアムの課題

・不確実性と事業機会(昨今の国際政治状況等)

５．なぜ「新会社」という形だったのか

・「サービス」を支えるインフラから「プロダクト」へ

・リスクとチャレンジのバランス

・NTTグループの考えるデジタインフラの未来

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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