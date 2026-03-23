SweetLeap株式会社、新ASP「Adnova（アドノバ）」立ち上げへ メディア向け先行登録を開始｜高単価アフィリエイト案件を優先提供

SweetLeap株式会社

SweetLeap株式会社（代表取締役：石谷 太志）は、新たなアフィリエイトサービスプロバイダー（ASP）「Adnova（アドノバ）(https://asp.socialmediamarketing.jp)」の立ち上げを予定しており、これに伴いメディア運営者およびアフィリエイター向けの先行登録受付を開始いたします。

「Adnova（アドノバ）」は、成果報酬型広告を中心に、多様な商材と高単価案件の優先紹介を特徴としたASPであり、広告収益化を目指すユーザーに対して、より効率的なマッチング機会の提供を目指します。

■ 発表概要

アドノバ

SweetLeap株式会社は、新ASP「Adnova（アドノバ）(https://asp.socialmediamarketing.jp/)」の提供開始に向け、メディア向け先行登録受付を開始しました。

先行登録ユーザーには、サービス開始時に優先的な広告案件の案内および情報提供を行う予定です。

■ 背景と課題

アフィリエイト市場の拡大に伴い、以下の課題が見られます。



高単価案件へのアクセス機会の不足

メディアと広告主のマッチング精度のばらつき

成果報酬条件の最適化不足



これらを解決するため、より適切なマッチング環境の構築が求められています。

■ サービス / 商品の概要

「Adnova（アドノバ）」は、成果報酬型広告を中心としたASPです。

多様な広告案件の取り扱い

メディア・アフィリエイターへの案件提供

条件を考慮したマッチング支援

収益性と適合性の両立を重視した設計となっています。

■ 主な特徴

1. 高単価案件の優先案内

先行登録ユーザーに対して、高単価案件を優先的に提供予定です。

2. 成果報酬型の柔軟な取引

広告主とメディア双方にとって最適な条件で、成果報酬型取引が可能です。

3. 幅広い広告商材

ジャンルを問わず、多様な案件を取り扱う予定です。

4. マッチング重視の設計

成果につながる組み合わせを重視し、適切な案件提供を実現します。

■ どのようなユーザーに向いているか

・収益最大化を目指すメディア運営者・インフルエンサ―

・高単価案件を求めるアフィリエイター

・新規ASPに早期参入したいユーザー

・成果報酬型広告を活用したい事業者

■ 利用方法 / 申込方法

先行登録は以下の専用ページより受付中です。

▼メディア向け先行登録ページ

https://asp.socialmediamarketing.jp/early-bird/media

(https://asp.socialmediamarketing.jp/early-bird/media)

登録者には以下を予定しています：

サービス開始時の優先案内

案件情報の先行共有

条件面の優遇情報

■ 今後の展望

今後「Adnova（アドノバ）」では、

広告案件の拡充

マッチング精度の向上

メディア支援機能の強化

を進め、広告主とメディア双方にとって価値の高い環境構築を目指します。

■ 会社概要

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容：

・新ASP「Adnova（アドノバ）」の企画・開発・運営

https://asp.socialmediamarketing.jp

・「口コミロボ(TM)」の運営

https://kuchikomirobo.com/

・アドキタ～北摂の広告代理店～

https://socialmediamarketing.jp/

・デジキタ～北摂のAIシステム開発～

https://dejikita.com/