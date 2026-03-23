【アスリート×ITのデュアルキャリア】Jリーグ経験アスリートが静岡でWEBデザイナーに挑戦

フジ物産株式会社

フジ物産株式会社（本社：静岡市清水区、代表取締役社長 山崎 伊佐子）は、東海サッカーリーグ1部・岳南Fモスペリオに所属する平尾 拳士朗 選手が入社し、WEBデザイナーとしての育成プログラムを完了したことをお知らせいたします。

フジ物産は創業69年を迎える総合商社として遠洋マグロ船への餌料販売、鰻関連事業、エネルギー、食品、飲食店経営など多角的に事業を展開してきました。近年はスポーツ協賛や地域貢献活動にも積極的に取り組み、2022年にはアスリートのキャリア支援事業「Ath-up（アサップ）」を立ち上げ、多くのアスリートのキャリアサポートを行ってきました。

アスリートには競技の枠を超えた大きな可能性があり、課題解決力やチームで成果を上げるためのコミュニケーション能力などビジネスの現場でも大いに活かせる資質です。フジ物産では、こうしたアスリートの強みを社会で発揮できる新しい舞台をつくるために、今回IT分野（特にデザインやエンジニアリング）への挑戦を後押しするプロジェクトを立ち上げました。IT領域は、特に地方において人材が不足しており、今後も成長が期待される分野です。競技と両立しながらスキルを磨ける環境を整えることで、アスリートにとっても企業にとっても新たな価値を生み出していきます。この育成プロジェクトでは、競技と仕事の両立（デュアルキャリア）をより現実的で持続可能なものとし、アスリートと地域が共に成長していく未来を目指していきます。

本プロジェクトは、株式会社Engineerforce（本社 東京都渋谷区桜丘町23番17号シティコート桜丘408 代表取締役 飯田佳明）との共同育成プログラムであり、平尾選手は同社の育成プログラムを通して以下のような幅広いスキルを習得しました。

●WEBデザイン制作

●チラシ制作

●UI/UXデザイン

●各種サイト制作

今後は、フジ物産の公式サイトや広報物・デジタルコンテンツ制作に加えて、地域企業向けのWEB制作・デザイン・DX支援サービスとして事業化に取り組んでまいります。

【平尾拳士朗選手コメント】

このたびフジ物産株式会社に入社し、WEBデザイナーとしての育成プログラムを修了できたことを大変うれしく思っています。

未経験からの挑戦でしたが、Engineerforce様とフジ物産様の手厚いサポートのおかげで、WEBデザインやUI/UX、サイト制作など多くのスキルを身につけることができました。

競技と仕事の両立は決して簡単ではありませんが、サッカーで培ってきた継続力やチームワーク、そして「誰かの役に立ちたい」という想いを原動力に、デザインの分野でも価値を生み出せる存在を目指していきます。

自分の挑戦が、誰かの背中を押すきっかけになったり、アスリートのキャリアの可能性を広げる一助になれば、これ以上うれしいことはありません。

今後はフジ物産の発展や地域への貢献はもちろん、今回の挑戦そのものが、これからキャリアを考えるアスリートにとって一つの選択肢や希望となるよう、全力で取り組んでいきます。

フジ物産ポーズをする平尾選手

【フジ物産 Ath-up事業ディレクター 山本大輔 コメント】

事業立ち上げ当初はセカンドキャリアの支援を想定していたAth-up事業ではありましたが、年月を重ねる中で現役アスリートからもデュアルキャリアにおける仕事の問い合わせをいただく機会が増えてまいりました。

そうした競技と仕事を両立したいという声に応えるため、働き方の柔軟性を持たせられ、またニーズが高まっているデザインやエンジニアリングといった職種への育成プロジェクトを、今回高い専門性を持つEngineerforce様と取り組ませていただくことに致しました。

プロジェクトの第一号として取り組んでくれた岳南Fモスペリオ平尾 拳士朗 選手はJリーグでのプレー経験を持つトップアスリートながら、今回の育成プロジェクトにも非常に前向きに取り組んでいただき、日々できることを増やし、デザイナーとして成長しています。

今回の取り組みにより、彼の今後のキャリアの可能性を広げ、またアスリートとしてのキャリアを伸ばすことにも繋げていきたいと考えております。





【株式会社Engineerforce社インタビュー】

本取り組みについて、株式会社Engineerforce様にインタビューとして取り上げていただきました。

フジ物産株式会社インタビュー

～スポーツ業界のセーフティネットに。地域に根付く企業の新たな挑戦～

https://www.wantedly.com/companies/company_1310147/post_articles/1030479#_=_

■平尾拳士朗選手 プロフィール

愛知県豊橋市出身。藤枝東高卒業後、中央大学に進学。2023年にJ2の藤枝MYFCに入団。2025年から東海サッカーリーグ1部所属の岳南Fモスペリオに加入。攻撃の中心選手として、チーム史上初の東海リーグ優勝・地域チャンピオンズリーグ出場に貢献した。

サッカー選手として活動する傍ら、フジ物産ではデザイナーとして、パンフレット・チラシ・各種販促物等の制作に取り組んでいる。

■フジ物産株式会社について

フジ物産は、静岡県静岡市清水区を拠点とする総合商社です。

海上の石油・漁業用餌料、冷凍水食品などの販売から、ガソリンスタンドを中心とする

陸上の石油販売に加え環境に考慮したコンクリート剥離剤の開発、鰻の養殖から加工販売・飲食店、太陽光・風力発電事業及びシステム開発まで、多角的に事業を展開しています。

■株式会社Engineerforceについて

「デザインに強いIT会社」として事業立ち上げからグロースまでの一気通貫した支援を行います。システム開発・UI/UXデザイン・マーケティングそれぞれの専門チームが事業に伴走し、事業課題の解決をサポートしています。

https://engineerforce.io/

【本件に関するお問い合わせ先】

フジ物産株式会社

経営企画部 Ath-upチーム

Tel：054-349-7007

E-mail：info.ath-up@fuji-bussan.com

HP：https://fuji-bussan.com/





