乾燥に悩む “薄肌” ヘ！厚塗り感ゼロ※1、素肌風キレイが叶うノンケミカル※2のブラシ一体型ふんわり薄膜パウダー 「モイット　シアーフィットパウダー」新発売！

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株式会社エリザベス


モイット　シアーフィットパウダー全1色　3g　\2,200（税込\2,420）SPF50＋　PA++++　紫外線吸収剤不使用　2026年4月13日（月）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。



ベースメイク選びの新たな指標　“薄肌”に着目した、薄肌のためのベースメイクシリーズ「モイット」からブラシ一体型のふんわり薄膜パウダー「モイット　シアーフィットパウダー」が新発売。
薄膜（薄付き）で厚塗り感ゼロ※1、素肌風キレイを叶えます。


“薄肌”とは皮膚の厚みが薄い肌。 「モイット」シリーズは乾燥しやすい、血管や赤みが透けて見える、ベースメイクの盛り耐性がない等、“薄肌”の方が感じている肌悩みをカバーし、肌本来の透明感を生かしたベースメイクをご提案いたします。



販売店：2026年4月13日(月）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。


＊一部お取り扱いのない店舗もございます。



※1 メイクアップ効果
※2 紫外線吸収剤不使用　


＜商品特長＞

“薄肌”のベースメイクに！ブラシ一体型のふんわり薄膜パウダー




■さっとひと塗り、ふんわり薄膜フィットが叶うブラシ一体型フェイスパウダー
素肌風キレイが叶う


肌にやさしいラウンド型ブラシを採用。


細かな部分も塗りやすく、ふんわり薄付きで素肌風キレイを叶えます。


コンパクトなサイズで持ち歩きにもおすすめ、手軽にメイク直しができます。




■薄膜フィットなのに凹凸・色ムラを自然にカバー


肌になじむクリアベージュ。微細パール配合。
凹凸・色ムラを自然にカバーしナチュラルな美肌に仕上げます。テカリを防ぎ、美しい仕上がりを長時間キープします。メイクの仕上げや化粧直しにおすすめです。



【全1色】　01　クリアベージュ　
肌色を自然に補整。パール配合で上品な肌に仕上げます。




■ノンケミカルで高UVカット


SPF50＋　PA++++　紫外線吸収剤不使用



■乾燥を防ぐ美容液成分 配合


［美容液成分配合］　ナイアシンアミド、シロキクラゲ多糖体、植物性セラミド、グリチルレチン酸ステアリル（すべてうるおい成分）　




■【無添加】アルコール・パラベン・合成着色料・香料　不使用


■ノンコメドジェニックテスト済　


すべての方にコメド（ニキビのもと）が起こらないというわけではありません。


■皮フ刺激テスト済　


すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。


■MADE IN JAPAN





［ご使用方法］


キャップを外してブラシカバーを下げ［1］、顔全体にブラシで適量を塗布します。
ご使用後は必ずブラシカバーをカチッとするまで上げてから［2］、キャップをきちんとしめてください。


使い始めや粉が出にくいときは、ティッシュ等にブラシをトントンと当て、筆先にパウダーを含ませてください。


ベースメイクや日やけ止めとの併用をおすすめします。




＜モイット　シリーズ＞

【好評 販売中】


モイット　シアーモイストベース　全2色　各\1,600（税込\1,760）　　


SPF50＋　PA++++　　紫外線吸収剤不使用


乾燥に悩む“薄肌”のための 加湿×薄膜プライマー。


薄付きで肌本来の透明感を生かす、もっちり高保湿化粧下地です。



　　左から01 クリアベージュ、30 グロウピンク

　　　　　　肌悩みに合わせて使える　全2色



【限定発売】　　　2026年4月13日（月）　より数量限定発売　


モイット　シアーモイストベースAZ　全1色 \1,600（税込\1,760）　　


SPF50＋　PA++++ 　紫外線吸収剤不使用


乾燥に悩む“薄肌”のための アゼライン酸誘導体※3 配合、薄膜プライマー。


肌本来の透明感を生かしながら、気になる赤みを自然にぼかす高保湿下地です。


※3 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）




　　　　　　　　　　　　 全１色




■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　