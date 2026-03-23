乾燥に悩む “薄肌” ヘ！厚塗り感ゼロ※1、素肌風キレイが叶うノンケミカル※2のブラシ一体型ふんわり薄膜パウダー 「モイット シアーフィットパウダー」新発売！
モイット シアーフィットパウダー全1色 3g \2,200（税込\2,420）SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用 2026年4月13日（月）全国発売
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
ベースメイク選びの新たな指標 “薄肌”に着目した、薄肌のためのベースメイクシリーズ「モイット」からブラシ一体型のふんわり薄膜パウダー「モイット シアーフィットパウダー」が新発売。
薄膜（薄付き）で厚塗り感ゼロ※1、素肌風キレイを叶えます。
“薄肌”とは皮膚の厚みが薄い肌。 「モイット」シリーズは乾燥しやすい、血管や赤みが透けて見える、ベースメイクの盛り耐性がない等、“薄肌”の方が感じている肌悩みをカバーし、肌本来の透明感を生かしたベースメイクをご提案いたします。
販売店：2026年4月13日(月）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊一部お取り扱いのない店舗もございます。
※1 メイクアップ効果
※2 紫外線吸収剤不使用
＜商品特長＞
“薄肌”のベースメイクに！ブラシ一体型のふんわり薄膜パウダー
■さっとひと塗り、ふんわり薄膜フィットが叶うブラシ一体型フェイスパウダー
素肌風キレイが叶う
肌にやさしいラウンド型ブラシを採用。
細かな部分も塗りやすく、ふんわり薄付きで素肌風キレイを叶えます。
コンパクトなサイズで持ち歩きにもおすすめ、手軽にメイク直しができます。
■薄膜フィットなのに凹凸・色ムラを自然にカバー
肌になじむクリアベージュ。微細パール配合。
凹凸・色ムラを自然にカバーしナチュラルな美肌に仕上げます。テカリを防ぎ、美しい仕上がりを長時間キープします。メイクの仕上げや化粧直しにおすすめです。
【全1色】 01 クリアベージュ
肌色を自然に補整。パール配合で上品な肌に仕上げます。
■ノンケミカルで高UVカット
SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用
■乾燥を防ぐ美容液成分 配合
［美容液成分配合］ ナイアシンアミド、シロキクラゲ多糖体、植物性セラミド、グリチルレチン酸ステアリル（すべてうるおい成分）
■【無添加】アルコール・パラベン・合成着色料・香料 不使用
■ノンコメドジェニックテスト済
すべての方にコメド（ニキビのもと）が起こらないというわけではありません。
■皮フ刺激テスト済
すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。
■MADE IN JAPAN
［ご使用方法］
キャップを外してブラシカバーを下げ［1］、顔全体にブラシで適量を塗布します。
ご使用後は必ずブラシカバーをカチッとするまで上げてから［2］、キャップをきちんとしめてください。
使い始めや粉が出にくいときは、ティッシュ等にブラシをトントンと当て、筆先にパウダーを含ませてください。
ベースメイクや日やけ止めとの併用をおすすめします。
＜モイット シリーズ＞
【好評 販売中】
モイット シアーモイストベース 全2色 各\1,600（税込\1,760）
SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用
乾燥に悩む“薄肌”のための 加湿×薄膜プライマー。
薄付きで肌本来の透明感を生かす、もっちり高保湿化粧下地です。
左から01 クリアベージュ、30 グロウピンク
肌悩みに合わせて使える 全2色
【限定発売】 2026年4月13日（月） より数量限定発売
モイット シアーモイストベースAZ 全1色 \1,600（税込\1,760）
SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用
乾燥に悩む“薄肌”のための アゼライン酸誘導体※3 配合、薄膜プライマー。
肌本来の透明感を生かしながら、気になる赤みを自然にぼかす高保湿下地です。
※3 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）
全１色
■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp