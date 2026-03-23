乾燥に悩む “薄肌” ヘ！厚塗り感ゼロ※1、素肌風キレイが叶うノンケミカル※2のブラシ一体型ふんわり薄膜パウダー 「モイット　シアーフィットパウダー」新発売！

株式会社エリザベスモイット シアーフィットパウダー全1色 3g \2,200（税込\2,420）SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用 2026年4月13日（月）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

ベースメイク選びの新たな指標 “薄肌”に着目した、薄肌のためのベースメイクシリーズ「モイット」からブラシ一体型のふんわり薄膜パウダー「モイット シアーフィットパウダー」が新発売。

薄膜（薄付き）で厚塗り感ゼロ※1、素肌風キレイを叶えます。

“薄肌”とは皮膚の厚みが薄い肌。 「モイット」シリーズは乾燥しやすい、血管や赤みが透けて見える、ベースメイクの盛り耐性がない等、“薄肌”の方が感じている肌悩みをカバーし、肌本来の透明感を生かしたベースメイクをご提案いたします。

販売店：2026年4月13日(月）より全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

※1 メイクアップ効果

※2 紫外線吸収剤不使用

＜商品特長＞

“薄肌”のベースメイクに！ブラシ一体型のふんわり薄膜パウダー

■さっとひと塗り、ふんわり薄膜フィットが叶うブラシ一体型フェイスパウダー

素肌風キレイが叶う

肌にやさしいラウンド型ブラシを採用。

細かな部分も塗りやすく、ふんわり薄付きで素肌風キレイを叶えます。

コンパクトなサイズで持ち歩きにもおすすめ、手軽にメイク直しができます。

■薄膜フィットなのに凹凸・色ムラを自然にカバー

肌になじむクリアベージュ。微細パール配合。

凹凸・色ムラを自然にカバーしナチュラルな美肌に仕上げます。テカリを防ぎ、美しい仕上がりを長時間キープします。メイクの仕上げや化粧直しにおすすめです。

【全1色】 01 クリアベージュ

肌色を自然に補整。パール配合で上品な肌に仕上げます。

■ノンケミカルで高UVカット

SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用

■乾燥を防ぐ美容液成分 配合

［美容液成分配合］ ナイアシンアミド、シロキクラゲ多糖体、植物性セラミド、グリチルレチン酸ステアリル（すべてうるおい成分）

■【無添加】アルコール・パラベン・合成着色料・香料 不使用

■ノンコメドジェニックテスト済

すべての方にコメド（ニキビのもと）が起こらないというわけではありません。

■皮フ刺激テスト済

すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。

■MADE IN JAPAN

［ご使用方法］

キャップを外してブラシカバーを下げ［1］、顔全体にブラシで適量を塗布します。

ご使用後は必ずブラシカバーをカチッとするまで上げてから［2］、キャップをきちんとしめてください。

使い始めや粉が出にくいときは、ティッシュ等にブラシをトントンと当て、筆先にパウダーを含ませてください。

ベースメイクや日やけ止めとの併用をおすすめします。

＜モイット シリーズ＞

【好評 販売中】

モイット シアーモイストベース 全2色 各\1,600（税込\1,760）

SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用

乾燥に悩む“薄肌”のための 加湿×薄膜プライマー。

薄付きで肌本来の透明感を生かす、もっちり高保湿化粧下地です。

左から01 クリアベージュ、30 グロウピンク肌悩みに合わせて使える 全2色

【限定発売】 2026年4月13日（月） より数量限定発売

モイット シアーモイストベースAZ 全1色 \1,600（税込\1,760）

SPF50＋ PA++++ 紫外線吸収剤不使用

乾燥に悩む“薄肌”のための アゼライン酸誘導体※3 配合、薄膜プライマー。

肌本来の透明感を生かしながら、気になる赤みを自然にぼかす高保湿下地です。

※3 アゼロイルジグリシンK（うるおい成分）

全１色

■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp