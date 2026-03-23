コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！エロ極道と借金ＪＤ、１億をかけた専属××嬢性活！「虎竹仁の執愛」3/23～「マンガPark」で連載開始！
(C)梅ちゃづけ／白泉社
株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて「虎竹仁の執愛」(梅ちゃづけ)の連載が
スタートします！
【「虎竹仁の執愛」(梅ちゃづけ)あらすじ】
兎月愛（うづきあい）は、亡き両親の借金返済＆夢のため学業とバイトに勤しむ女子大生。優しい常連・虎竹仁（こたけじん）に励まされ、完済まであと一歩……というところで、唯一の家族である兄が 3000 万円とともに失踪してしまう。1 億に膨らんだ借金のカタに売られてしまった愛。そこに現れたヤクザの正体は、なんと仁だった！ 1 億を稼ぐため、愛は「仁の専属風俗嬢」になることを決めるが……？
連載は 2026/3/23（月）スタート！
毎週月曜更新予定です。
(C)梅ちゃづけ／白泉社
【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】
マンガ Park では「虎竹仁の執愛」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！
1チャプター目を読むと
5ボーナスコインプレゼント！
実施期間 3/23(月)～3/29(日)
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=103886&wtid=103889(https://manga-park.com/share?atid=103886&wtid=103889)
【アプリ概要】マンガ Park
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app
・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)
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