50年の実績と実行力に基づいた“成長”を、すべての企業へ　SMBCビジネスセミナー「みんなの研修」始動

SMBCコンサルティング株式会社

SMBCコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中良一、以下：当社）は、この度、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け総合研修サービスの体系を刷新し、2026年3月23日（月）より、新たに『SMBCビジネスセミナー「みんなの研修」』（以下：「みんなの研修」）として提供を開始いたします。

https://www.smbcc-education.jp/

人材育成に悩んだとき、最初に思い出してもらえる存在へ

キーヴィジュアル

企業を取り巻く環境が大きく変化するなかで、社員一人ひとりの成長を支える人材育成の重要性はますます高まっており、新入社員から管理職、経営層に至るまで、それぞれの役割に応じた継続的な学びが、企業の成長を支える基盤となっています。

SMBCコンサルティングは50年以上にわたり、あらゆる階層・職種のビジネスパーソンを対象とした研修を提供してきました。

SMBCビジネスセミナー「みんなの研修」は、そうした長年の実績と知見をもとに、より分かりやすく、より使いやすい形で人材育成をサポートするために生まれた、新しい総合研修サービスです。

お客さまのご希望・環境に合わせた4つのカテゴリー

「みんなの研修」では、企業の人材育成に必要な学びを、以下の4つのカテゴリーに整理しています。

プレミアム： 人気テーマのパッケージセミナーや専門性の高い研修

ベーシック： 学び放題の定額制と都度払い制を選んで、豊富なラインアップから受講

ライブラリ： オンラインでいつでもどこでも定額で学べるセルフラーニング動画

講師派遣： 自社の目的や課題に合わせて研修内容をカスタマイズ可能

SMBCビジネスセミナー「みんなの研修」の特徴

実務家講師による、現場に根ざした学び

「みんなの研修」の大きな特長は、第一線で活躍してきた実務家講師陣による、現場に根ざした実践的な学びにあります。企業の現場を熟知した講師が、自身の経験に基づく具体的な事例やノウハウを交えながら講義を行うことで、実務に直結する学びを提供します。また、年間約1,700回におよぶ対面研修の実績を通じて培ってきた、対面ならではの学習効果も大切にしています。

対面研修のサブスクリプションサービスを提供

「ベーシック」では、来場型の対面研修をサブスクリプション形式で利用できるサービスを提供しています。企業が年間を通じて計画的に人材育成を進められる仕組みであり、約1,500回の対面研修と300回のライブ配信を定額制で受講できるサービスとして、国内屈指の規模となります。

当社は半世紀にわたり人材育成に携わってきました。その経験から、成長のためには知識をインプットするだけでなく、グループワークやロールプレイ、プレゼンテーションといったアウトプットを伴う学びが不可欠であると考えています。対面での実践的な研修は、受講生の理解を深め、実務で活かせる力を育てる重要な機会となります。

すべての企業様へ開かれた学びを提供

SMBCコンサルティングは、これまで延べ100万人以上の働く人の成長を支えてきました。50年以上にわたり企業の人材育成に向き合う中でたどり着いたのは、学びの機会を特別なものにするのではなく、より多くの人に開かれたものにしていくことの重要性です。

「みんなの研修」は、そうした想いと知見をもとに生まれた総合研修サービスです。

＜会社概要＞

SMBCコンサルティング株式会社は、SMBCグループの一員として、企業の経営課題解決と人材育成を支援しています。 1971年に開始した「SMBCビジネスセミナー」をはじめ、企業向け研修や法人会員組織「SMBC経営懇話会」の運営、コンサルティングなどを通じて、企業の成長と人材育成を後押ししてきました。これまでの研修受講者数は延べ100万人を超え、新入社員から現場の実務担当者、管理職、経営層まで、幅広い階層の人材育成をサポートしています。

今後もSMBCグループのネットワークと、これまで培ってきた知見を活かし、企業の持続的な成長を支えるサービスを提供してまいります。

会社名 ： SMBCコンサルティング株式会社

本社所在地 ： 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-4 三井住友銀行呉服橋ビル

URL ： https://www.smbc-consulting.co.jp/