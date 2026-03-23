好評につき再びコラボ！サクッと感がやみつき！チロルチョコ＜源氏パイ＞が今年も登場

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は三立製菓株式会社（静岡県浜松市、代表取締役社長：清水康光）の代表商品「源氏パイ」とコラボした「チロルチョコ〈源氏パイ〉」を3月30日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次発売します。

ロングセラーお菓子同士のコラボ再び！

2025年に三立製菓株式会社の代表商品「源氏パイ」と初のコラボを実施しました。ロングセラー商品同士による普段とはひと味違う楽しみとおいしさをお届けし、SNSでもお客様から「チロルチョコの源氏パイ美味しかった👍」「サクサク×ざらめのジャリッと食感がまさに源氏パイ！」などたくさんのお声をいただきました。大好評につき、この度再発売が決定しました。

サクッと香ばしい源氏パイ入り♪

素材を生かした豊かな風味“源氏パイ”の原料を使ったこだわりのチロルチョコです。サクっと食感がアクセントになっていて源氏パイ本来の味や食感を再現！個包装は2種類で長く愛される源氏パイのロゴが目印です。

■開発者コメント

「源氏パイのサクサク食感を損なわないことを第一に考え、生地の分量を調整しながら、最適なバランスを追求しました。」

源氏パイについて

昭和40年の発売以来、多くの皆様に愛され続けている「源氏パイ」は、厳選された小麦粉・マーガリン・砂糖・食塩などを主原料に遠赤オーブンでていねいに焼きあげた本格派のパイです。ヨーロッパに古くからある手作りパイを日本人の味覚に合うように改良を加え、さらに、技術的に難しいといわれていた機械でのパイの量産化に日本で初めて成功いたしました。お菓子のオリンピックと称されるモンドセレクションにおいてゴールドメダルを連続受賞するなど、日本発の洋菓子として世界でも高い評価を受けています。

三立製菓株式会社について

三立製菓は1921年（大正10年）に静岡県浜松市に創立しました。戦後間もない当時、創業者は生産・販売・消費の三者、あるいは資本・経営・従業員の三者が最も安定した形で成り立つように社名を「三立」と命名しました。まだ平等が当たり前でない時代にすでにお客様や従業員の存在を重視した、「創立者の想い」が社名に込められています。私たちは「お客様に安心と満足を」の理念のもと、源氏パイ、チョコバットやかにぱんをはじめとしたロングセラー商品を通して、お子様から大人まで愛される様々なお菓子を全国へお届けしております。

HP :https://www.sanritsuseika.co.jp/

■発売について

2026年3月30日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次発売します。

■価格

１個38円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

■チロルチョコについて

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

HP ：https://www.tirol-choco.com/

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