アトム法律グループ、交通事故の解決事例データベースを大幅リニューアル

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、交通事故に特化した専門メディア『交通事故弁護士アトム』内の「解決事例データベース」ページを大幅にリニューアルいたしました。（URL：https://atomfirm.com/media/jisseki ）

今回のリニューアルにより、ご自身の状況に近い解決事例がスムーズに検索できるようになりました。適正な慰謝料の相場や解決までの見通しを立て、一日でも早く平穏な日常を取り戻すための解決の糸口としてご活用いただけます。

「適正な慰謝料」を把握できるリニューアル

警察庁の発表(https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260226jiko.html)（※）によると、2025年中の交通事故による死傷者数は約34万人にのぼり、依然として多くの方が日常の中で予期せぬ事故の被害に遭われています。

（※参照：警察庁「令和7年中の交通事故の発生状況等について」）

こうした中でよく問題になるのが、相手方の保険会社が提示する慰謝料の金額です。被害者ご自身で対応する場合、法的に妥当な「弁護士基準」を大きく下回る金額しか提示されないことが多く、適正額を知らないまま示談してしまうケースが後を絶ちません。

そこで、ご自身のケースにおいて本来どのくらいの慰謝料が適正なのかを知っていただくため、当グループがこれまで解決してきた膨大な事例を厳選し、より分かりやすく、探しやすくリニューアルしました。

新しくなった3つのポイント

アトム法律グループにおける、2025年末時点での交通事故の解決実績は累計9,600件超にのぼります。

今回のリニューアルでは、この膨大なデータから厳選した事例をもとに、ユーザーの皆様が「いま知りたい情報」へすぐアクセスできるよう、主に以下の3点をアップデートしました。

今後の展望：一人ひとりの事情に寄り添ったサービスの提供

- 自分に近い事故の事例を探せる後遺障害等級などの検索条件を「14級～11級」「10級～1級」といったまとまりに整理し、より直感的に探せるようにしました。直感的な操作で、ご自身と似た境遇の解決事例を迷わずスムーズに見つけることができます。- 交通事故慰謝料の相場がわかる解決事例の解説において、結果の金額だけでなく「交渉や増額の過程」まで詳細に記載しました。その事例が特殊か一般的かが明確になり、ご自身のケースと照らし合わせて慰謝料の適正な相場感をより具体的に掴んでいただけます。- 弁護士の口コミ評判を見られる実際に当グループをご利用いただいた「お客様の声」を400件以上へと大幅に拡充し、新たに絞り込み機能も追加しました。ご自身のケースに近いリアルな口コミを簡単に探せるため、安心してご相談いただくための判断材料となります。画像：リニューアルした「解決事例データベース」

アトム法律グループでは、今回リニューアルした交通事故のメディアはもちろんのこと、私たちが注力している刑事事件や相続税といった分野においても、ご依頼者にとってわかりやすく、そして心から納得できるリーガルサービスの提供を心がけてまいります。

刑事事件や相続税の申告といった領域も、交通事故と同様に、当事者にとって大きな不安を伴うものです。だからこそ私たちは、本リニューアルの目的でもある「ご自身の状況に合った解決の糸口をすぐに見つけ出し、適正な結果を得て一日も早く平穏な日常を取り戻すためのサポート」を、すべての分野において徹底してまいります。

これからも、過去の実績や専門的な知識を惜しみなく発信しつつ、一人ひとりのご事情に丁寧に寄り添い、法律の専門家として皆様の不安を安心に変えられるよう日々のサービス向上に努めてまいります。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年3月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計277万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0