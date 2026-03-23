シナモロールとすうじ＆ABCを楽しく学ぼう♪　『シナモロール　おふろでたのしく　おけいこポスター　すうじ＆ABC』予約受付中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『シナモロール おふろでたのしく おけいこポスター すうじ＆ABC』を2026年10月15日（木）に発売いたします。現在、全国の書店・ネットストア等で予約受付中です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665928

●水でおふろの壁に貼れる大きめサイズのA2ポスター！

シナモロールと一緒に、すうじとABCを楽しく学べるおふろポスターが10月15日に発売予定です。

本書には、水だけでくり返し貼ってはがせる耐水使用のポスターが2枚入っています。

42cm×59.4cmのビッグサイズで、文字やイラストが大きく見やすいため、お子さまのなぞり書き練習にもぴったりです。

▲すうじ・とけいのよみかた

1から100までの数の数え方や、本や乗り物など身近なものの数え方を一覧で学べます。時計の読み方も載っているので、「短い針が4で長い針が6のところにきたら、何時かな？」とクイズを出したり、数字を「10...9...8...」と逆から順に数えたりと、お子さまと一緒に楽しみながら数や時間の概念を身に着けることができます。

▲アルファベットひょう

声に出して発音したり、書き順を指でなぞったりすることで、アルファベットの読み書きが自然と身に付きます。

「apple」「bag」などの身近な単語を、かわいいイラストと一緒に紹介しているため、英語に苦手意識をお持ちのお子さまも、大好きなキャラクターたちと一緒に楽しく学ぶことができます。

「シナモンの『C』があるね」「『G』のところにギターを引くエスプレッソがいるよ」など、お子さまとのコミュニケーションツールにもご活用ください。

●書誌情報

【書名】『シナモロール おふろでたのしく おけいこポスター すうじ＆ABC』

【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）

【発売日】2026年10月15日

【ISBN】9784049521047

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001265/

ひらがな・カタカナも一緒に！

【書名】『ポムポムプリン おふろでたのしく おけいこポスター ひらがな＆カタカナ』

【価格】1,320円 （本体1,200円＋税）

【発売日】2026年10月15日

【ISBN】9784049521030

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511001264/

●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』

@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

▼公式Instagram『ヨメルバ』

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

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