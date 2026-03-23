ぴあが住宅情報館の『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』キャンペーンを特集！

ぴあ株式会社

ぴあでは、住まいのことがすべて解決する住宅情報館と、3月27日(金)から公開される『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』とのキャンペーンを紹介する特集を公開。また住宅情報館の魅力と、映画『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』の見どころも紹介しています。

住宅情報館はどんなところ？

住宅情報館は、住む・暮らすに関するすべてが解決できる場所。創業30年超の間に培ってきた経験を活かして、お客様の住まいの要望をかなえてきました。提案力が最大の魅力で、建物お引き渡し棟数は、52,000棟以上（※2025年12月現在）になります。住む、暮らしのことで困りごとがある時はまず足を運びたい、そんな場所です。

住宅情報館でできること

・希望に合った物件探し

・自分だけの家を建てる

・リフォーム対応

自分だけでは家を探したり、建てたり、リフォームしたりするタイミングに迷うことがあります。どの選択が最適か分からない場合は、住宅情報館が全てをカバーしているので、相談することで最適な選択肢を見つけることができます。新生活をスタートするために、まずは相談してみるのがオススメです。

住宅情報館では『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』公開記念オリジナルグッズ抽選会を開催中

住宅情報館では、『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』公開記念オリジナルグッズ抽選会を開催中です。

同キャンペーンでは、住宅情報館の店舗に来店し、アンケートに記入していただいた方を対象に、映画オリジナルグッズが、合計80名に当たる抽選会を実施いたします。

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.jutakujohokan.co.jp/campaign/fair/?utm_medium=paid&utm_source=pia&utm_campaign=fair_20000

賞品

・特製シールセット【非売品】／20名様

・プレスブック【非売品】／5名様

・西野亮廣サイン入りB2ポスター【非売品】／5名様

・原案「チックタック～約束の時計台～」にしのあきひろ著（幻冬舎）／2名様

・チムニーマグ／3名様

・オリジナルトートバッグ／45名様

キャンペーン開催日時：2026年3月2日(月)～3月31日(火)

※当選者のイニシャルを住宅情報館のHPに掲載、賞品の発送を以て当選連絡とさせていただきます。

※抽選結果に関するお問い合わせは受付けておりません。 あらかじめご了承ください。

特集では『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』のストーリーや見どころも紹介

2020年に公開され、国内動員196万人を突破した『映画 えんとつ町のプペル』の最新作が登場。前作に引き続き、西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を務め、廣田裕介が監督を、STUDIO4℃がアニメーション制作を担当します。

最新作では、大切な親友プペルを失った少年・ルビッチが、時を支配する異世界“千年砦”へと迷い込んでしまいます。元の世界に戻る唯一の方法は、壊れていないのに11時59分で止まっている不思議な時計台を動かすこと。相棒モフと共に時計台の謎を追うルビッチは、100年間約束を信じて待ち続ける男・ガスと出会い、人に化けた植物ナギの叶わぬ約束の物語を知ります。

窪田正孝が再びプペルを、永瀬ゆずなが新たにルビッチを演じるほか、MEGUMI、小芝風花、吉原光夫、土屋アンナなど、豪華キャストが集結しました。

『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』

3月27日(金) 公開

(C)西野亮廣／「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」製作委員会

公式サイト :https://poupelle.com/ぴあ特集はこちら :https://lp.p.pia.jp/article/news/444455/index.html

「ぴあ」アプリは累計180万DLを突破。プレミアムな読者特典も続々追加中!!

スマートフォンアプリ「ぴあ」は、2011年に休刊した情報誌「ぴあ」を継承する、エンタテインメントとの“偶然の出会いと発見”を提供するサービス。デジタルならではの機能性・利便性を加えた新しい「ぴあ」です。

累計ダウンロード数は180万を突破。様々なコンテンツや機能がある「ぴあ」（アプリ）ですが、ユーザー向けの「特典」も充実しているほか、ぴあ株式会社が発行しているレジャーやグルメ等のMOOKSが100冊以上、電子雑誌として読むことができる「ぴあMOOKS」の有料会員特典や、「ぴあ」（アプリ）ユーザー限定のチケット先行や割引など、豪華特典満載。ぜひ、アプリをダウンロードしてご活用・ご応募ください。

「ぴあ」（アプリ）概要

販売元：ぴあ株式会社

提供OS：iOS、Android 言語：日本語

価格：基本無料＋アプリ内課金あり （月額500円 税込）

https://lp.p.pia.jp/

◆ 情報誌「ぴあ」について

代表取締役社長である⽮内廣が、中央大学在学中の1972年7月に、テレビの報道局でアルバイトをしていた仲間とともに映画・演劇・コンサートなどのエンタテインメント情報を網羅した月刊情報誌「ぴあ」を創刊しました。“文化・街歩きの道しるべ”として、当時の若者たちから絶大なる支持を集めました。（2011年7月21日発売・第1,341号を最後に休刊）

・最盛期発行部数：約100万部

・月刊～隔週刊～週間

・⾸都圏／関西版／中部版 ・最終号：通巻1,341号

・表紙イラスト作家及川正通氏 ※ 同一雑誌表紙描き手としてギネス記録

◆ “ぴあ”の名前の由来

「ぴあ」の創刊当時（1972年）は、情報誌という言葉すらなかった時代。「既存の言葉に雑のイメージを縛られたくない」と、あえて意味のない言葉を雑誌名にしました。将来的にくの方々に受け入れられる雑誌になったときに初めて、読者の方に具体的な意味やイメージ持ってほしいという思いから名付けたものです。

◆ ぴあ株式会社について

情報誌「ぴあ」創刊から2年後の1974年に、ぴあ株式会社を設立。現在のぴあグループは、音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベントなどの興行を常時約2万件登録し、年間約7千万枚のチケットを販売、1700万人を超える会員組織と約3万8千ヶ所の販売ネットワークを持つ日本最大手のチケットエージェントです。加えて、コンサートやイベント等の主催・運営をはじめ、ホール・劇場、興行主催者、スポーツ団体などへのチケット販売ソリューションの提供、レジャー・エンタテインメント領域における出版物の刊行やWebメディアの制作、ホールの開設や運営など、エンタテインメント分野におけるさまざまな事業を幅広く展開しています（プライム市場／証券コード4337）。