劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の浮世絵木版画を2026年3月27日（金）日本時間12:00より全世界同時発売

株式会社トーキョー・ダブ・エージェント

株式会社トーキョー・ダブ・エージェント（英：TOKYO DUB AGENT COMPANY, LTD. 代表取締役：高木 一芳、以下TDA）は、AKIHABARAオタクカルチャーと、日本人のモノづくりへの情熱を一点に集約させた究極の作品シリーズを展開するECプラットフォーム『AKIHABARA PREMIUM COLLECTION』にて、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画を3月27日（金）日本時間12:00より全世界同時発売いたします。

販売サイト：AKIHABARA PREMIUM COLLECTION

URL：https://www.akihabara-premium.com/blogs/archives/csm_ukiyoe



■作品プロモーション映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HkXAUwHTD1M ]

■『チェンソーマン』初の浮世絵木版画

本企画は、江戸後期の鬼才浮世絵師・歌川国芳による代表作「通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪裡白跳張順」をベースに、『チェンソーマン』の世界観を融合させた浮世絵木版画作品です。

原作で描かれる張順は、水中を自在に駆ける豪傑として躍動感あふれる姿で表現されています。荒れ狂う波涛を切り裂き、筋肉を誇張し、全身に力が漲るその構図は、国芳ならではの劇的演出の極致。本コラボでは、血飛沫や水しぶきのダイナミズムを劇場版での台風の悪魔との闘いに見立て、新たな豪傑の姿を生み出しました。

江戸の英雄譚と現代のダークヒーロー。

国芳が描いた誇張された肉体表現と過剰なエネルギーは、『チェンソーマン』と驚くほど親和性が高いものです。伝統的な浮世絵の彫摺技法による繊細な色彩と、チェンソーの刃が生む鋭利な緊張感。

浮世絵という日本の伝統表現の中で、新たなダークヒーロー像が誕生します。

■浮世絵木版画を制作するにあたって

日本を代表する伝統工芸である浮世絵。しかし今産業全体が危機に瀕し江戸時代から続くこの伝統技術を継承している職人は日本全体で数十人の規模まで縮小しています。

若手の育成にも注力している一方、日々原料を含めた生産量が縮小しその数は少なくなってきているのが事実です。

この浮世絵の木版技術を後世に伝えて続けようとしている現役の職人（絵師、彫師、摺師）の方々とともに、伝統的な技術と『チェンソーマン』を掛け合わせることで新たな角度から浮世絵の良さを世界中の人々に知って頂くこと。そして、日本が世界に誇るこの文化を途絶えさせず、発展の一端に寄与していきます。

あなたに届けたい。日本の伝統工芸の真髄。

■今回の作品のポイント

『チェンソーマン』と、江戸後期の鬼才浮世絵師歌川国芳 による名作「通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪裡白跳張順」がコラボレーション。

江戸時代から受け継がれる浮世絵木版画の伝統技術によって、時代を超えた融合が実現しました。

国芳が描いた張順の躍動する肉体、荒れ狂う波涛、水飛沫の緊張感。江戸の英雄譚は現代のダークヒーロー像へと再解釈されています。



繊細に彫り分けられた版木、熟練の職人による幾度にも及ぶ手摺り。伝統的な顔料が生み出す深みある色彩と、血潮や刃の軌跡を想起させる大胆なビジュアル。その緊張感あふれるコントラストを、ぜひ間近でご鑑賞ください。

過去と現在、古典とポップカルチャー、英雄とダークヒーロー。

あらゆる境界を切り裂きながら融合した、唯一無二の浮世絵作品がここに誕生しました。

■「浮世絵デザインTシャツ&パーカー」を同時発売

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画のデザインを使用したTシャツ&パーカーを浮世絵と同時発売いたします。

本商品は、シルクスクリーン印刷にて浮世絵の「墨線」と呼ばれる版木のラインを背面にプリントしています。フロントには浮世絵内で「チェンソーマン」を表現した「鎖鋸男」とポチタをデザインしています。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画

「颱風之悪魔回廊破り」Tシャツ

販売価格：9,800円＋TAX・送料

サイズ ：Free

販売数 ：予定数に達し次第終了

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画

「颱風之悪魔回廊破り」パーカー

販売価格：12,800円＋TAX・送料

サイズ ：Free

販売数 ：予定数に達し次第終了

販売サイト：AKIHABARA PREMIUM COLLECTION

URL：https://www.akihabara-premium.com/blogs/archives/csm_ukiyoe

■浮世絵木版画制作のこだわり

【絵師】

塩崎顕

1972年東京都町田市生まれ

多摩美術大学大学院美術研究科修了

主に平安～江戸時代の日本絵画に着目し、テーマの多様性や工芸的な技術の高さを再評価すると共に当時の様式やエッセンスを再構成し、現代の日本人の持つ美意識や感性に訴えかける平面絵画作品を制作する事で、アートの世界における「日本絵画」の存在と可能性を提示する日本画家・浮世絵師。

・作品所蔵先

臨済宗妙心寺派龍源寺(東京都）/宗教法人洗心山青蓮寺(広島県)

真言宗稲荷山光明院(神奈川県)/浄土宗普門寺(山口県)/神田明神(東京)

【和紙】

人間国宝 岩野市兵衛氏による、究極の越前生漉奉書

《九代目岩野市兵衛》

1978年に九代目岩野市兵衛を襲名。2000年6月に、国の重要無形文化財「越前奉書」の保持者（人間国宝）に認定されている。

越前の風土の中で代々受継がれてきた「越前生漉奉書」を漉き続ける。

「生漉奉書（きずきほうしょ）」とは楮（こうぞ）を原料にして漉かれている、日本の伝統と歴史に裏付けされたまさに和紙の中の和紙。

筆の滑りも良く、神事の儀礼用紙の他、版画等にも使われ、数百回木版で摺る圧力にも耐えうる究極の和紙を今回使用し、江戸古来の日本の伝統の紙の質感や、100年後、200年後も残り続ける様想いを込めて今回採用させて頂きました。

究極の手彫り、手摺の美学。

【彫り】

浮世絵木版画は、まずデザインを元に木版を色ごとに分け、一つ一つ彫り出す所から始まります。それはご覧の様に恐ろしいほど緻密な作業の連続で、たった１ミリのずれですら画面全体に及ぼす影響は大きく、完璧にずれなく彫り上げる様はまさに職人の長年の鍛錬の賜物とも言えます。

輪郭や髪、姿形は勿論の事、題名や色に現れない背景の部分も含めて、全て手作業で彫り続けます。これ程までに繊細な木版を使用するからこそ、何千回も摺りをしている中で欠けてしまったり、破損してしまうため、浮世絵は全て限定生産でしか送り出せないものとなっているのです。

【彫師 - 菅香世子】

高校卒業後、東京都荒川区の匠育成支援事業の職人見習いに応募、江戸木版画の彫師として7年間の修行を経て独立。現在、数少ない経産省認定の女性伝統工芸士として卓越した技で浮世絵木版画の文化継承に貢献している。

2003（平成15）年 江戸東京博物館「大江戸八百八町展」にて実演

2005（平成17）年 日本橋三越「名所江戸百景完成記念展」にて実演

2008（平成20）年 江戸東京博物館「北斎漫画展」にて実演

浮世絵木版画彫摺技術保存協会会員

東京伝統木版画工芸協同組合員

【摺り】

今度は色ごとに伝統の塗料をベースに摺りの作業が始まります。これもたった１ミリのずれや圧力が弱すぎたりすると画面全体にずれが生じてしまうという職人技が求められる世界。

また、色合いは摺ってみないと最終的にどうなるか分からない中、数十回も塗料を変更しながら、究極の色彩を追求しました。

【摺師 - 岡田拓也】

1983年 茨城県に生まれる。

高校卒業後、京都伝統工芸大学校にて仏像彫刻を学び、 卒業後渡邊木版にて摺師の修行を積む。

2012年に独立。

約8年のキャリアを持ち、摺師として高い技巧を有してきている。

渡邊木版は川瀬巴水に代表される新版画の版元であり、新版画において用いられる多くのぼかし、かすれの技法を習得している。本作品における、金・プラチナの散布、固着の摺り技法は彼の提案によるものである。伝統技法に加え、新しい技法にも積極的に取り組む新世代の摺師である。

文化庁の無形文化財選定保存技術に認定されている職人。

・東京伝統木版画工芸協同組合員

■作品情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画

「颱風ノ悪魔回廊破り」

販売価格：65,000円＋TAX・送料

販売数 ：全世界限定500セット

仕様 ：絵（Ｗ:約240mm × H:約360mm）

額（Ｗ:約425mm × H:約540mm）専用額付き

額 ：木材、裏版・木製合板、アクリル

マット ：紙製

和紙 ：人間国宝 岩野市兵衛 越前生漉奉書

浮世絵版元：株式会社版三

作品は浮世絵柄のオリジナル熨斗紙付きの箱にてお届けいたします。

伝統的な浮世絵木版画の技法を用いて制作されたことを証した証明書が付随しています。

販売サイト：AKIHABARA PREMIUM COLLECTION

URL： https://www.akihabara-premium.com/blogs/archives/csm_ukiyoe

■作品紹介

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、

公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ (戸谷菊之介)。

憧れのマキマ (楠木ともり)とのデートで浮かれている中、

急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ” (上田麗奈)という少女と出会った。

近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、

二人は急速に親密に。この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社