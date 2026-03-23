昨年好評の日傘シリーズが全16ブランド・25種類に大幅拡大して登場！上昇温度“-18.4℃”（※）の高遮熱日傘、SNIDELやFRAY I.Dなど人気ブランドから同時展開＜3月25日(水)発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社ウサギオンライン(本社：東京都千代田区/代表取締役社長：須藤 誠)が運営するオンラインデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」は、〈SNIDEL(スナイデル)〉や〈FRAY I.D(フレイ アイディー)〉などマッシュグループのレディースファッションブランド計16ブランドと株式会社i.D(本社：東京都港区/代表取締役社長：堀井昭一)が立ち上げた熱中対策ブランド「PROTECT U（プロテクトユー）」とのコラボレーション日傘全25種類を、2026年3月25日(水) より発売いたします。なお、同日より株式会社マッシュスタイルラボならびに株式会社マッシュビューティーラボの店舗でも順次発売いたします。

※1 ネイビーの生地で遮熱試験を行い、経過時間5分後のブランク（傘をさしてない状況）の生地表面温度が49.4℃に達した時の、日傘の内側との温度差を表しています。

※2 外気温によって異なります。

※3 色によって異なります。

※4 遮光率、UVカット率は生地の状態での測定値です。

さすだけで、上昇温度"-18.4℃"（※）！今年は計16ブランドから計25種類のオリジナルデザインの日傘が登場

年々厳しさを増す夏に向け、マッシュグループとPROTECT Uが展開するコラボレーション企画。 本年はラインアップを拡充し、昨年より多彩な25種類の日傘を取り揃え、おしゃれで快適な日焼け対策を実現します。

UVカット率100％（※）、遮光率100％（※）、遮熱率52％以上の機能性を誇り、持ち運びにも便利な折り畳み式の日傘です。

上昇温度"-18.4℃"（※）で暑い夏でも涼しく快適に過ごせるだけでなく、撥水コーティングもしているので雨天時も使用可能。

ライフスタイルやお好みに合わせてお楽しみいただくため、それぞれのブランドらしさを反映したオリジナルデザインで全25種類を展開いたします。

リアルタッチのブラックリボン柄のホワイト、繊細でエレガントな花柄のライトピンク、SNIDELらしい抽象画タッチのフラワー柄を施したピンクの３柄展開です。

花束のようなボタニカル柄が特徴のアイボリー、繊細な花々が全面に咲き誇るベージュの2柄展開です。

オリジナルスカーフ柄とランダムストライプ柄のそれぞれに、大人気のLily Bearを散りばめたプリントを2柄製作しました。

女性らしく品のある線画タッチのボタニカル柄と、甘すぎない大人フェミニンなドット柄の２柄展開です。

さりげなくチェリーモチーフを組み合わせたFURFURらしいオリジナルの小花柄と、トレンド感のあるポルカドット柄を2柄製作しました。

オリジナルで書き起こしたダイナミックなフラワーモチーフと有機的な曲線を組み合わせたキャッチーなプリント。色はあえて落ち着かせることで、大人が使いやすいデザインにしました。

咲きこぼれるような花々を繊細な水彩画タッチで描いたオリジナルプリント。サックスとブラックの2色展開です。

SNIDEL HOMEで定番人気のトワル・ド・ジュイ柄をプリントし、カラーは柔らかいライトグレーでエレガントに仕上げました。

雨水が地表に滲んでいくイメージを表現したデザイン。淡いミントブルーのグラデーションカラーで、透明感を演出しました。

やさしい色合いをベースに大きめのフラワーモチーフを散りばめたベージュと、シンプルな佇まいの中にボタニカルフラワーをさりげないワンポイントとしてあしらったネイビーの2柄展開です。

3種類の連続する百合モチーフをリズミカルに配置し、 涼しげなブルーの色調で表現しました。

カーキカラーの生地に、元気いっぱいなセサミストリートの仲間たちの線画アートをあしらった洗練されたデザイン。どこか懐かしさを感じるヴィンテージ風のタッチと落ち着いたカラーは男女問わず持ちやすいユニセックス仕様で、シーンを選ばず活躍します。

グリーンのキーカラーがポイントの、人気ブランド「MARY QUANT(マリークワント)」とのコラボレーションデザインです。

ベーシックかつシンプルなデザインで、Biopleらしいヘルシーなムードで仕上げました。

くすみピンクの花束を水彩画タッチで繊細に表現したJAMIE KAYらしいSolange Snow（ソランジュ・スノー）柄のデザインです。柔らかく、かつさりげないトーンが優しい印象を与えます。

株式会社サンリオのハローキティのリボンが散りばめられた総柄デザインでブラックとオフホワイトの使いやすいカラー展開です。sanrio house オリジナルの、リボンを2つ付けたデザインのハローキティがワンポイントとなり、アクセントになっています。

null.×norahi collaboration 06thアニバーサリーデザイン。6周年をテーマに6つの惑星からインスピレーションを得たイラストを、イラストレーターのnorahiさんに描き下ろしていただきました。「惑星直列は、新たな始まりや変化の時期と捉えられ、目標達成や自己成長を促すチャンス」と考え、前向きな意味合いをイラストに反映しています。

【norahi イラストレーター/アーティスト】

映画、音楽、雑誌、CDジャケット、アパレルブランドのビジュアル制作など様々な媒体で活動。2017年よりシーズンレスなブランド「ukabuapparel」、2024年よりkids&adultのアパレルブランド「YOLK」を新たに立ち上げ、国内外で活躍中。

商品について

〈オンライン・店頭販売発売日〉

3月25日(水) ～

※オンラインサイトでは3月25日(水)正午より発売いたします。

※USAGI ONLINE STOREではSNIDEL / FRAY I.D /LILY BROWN / Mila Owen / CELFORD / SNIDEL HOMEのみ取り扱い、Tug dressではSNIDEL / FRAY I.D /LILY BROWN / Mila Owen / CELFORDのみの取り扱いとなります。

〈販売サイト〉

USAGI ONLINE、MASH STOREおよび各ブランドのオフィシャルオンラインサイト

〈商品詳細〉

・展開ブランド: SNIDEL / FRAY I.D / LILY BROWN / Mila Owen / FURFUR / emmi / CELFORD / SNIDEL HOME / MIESROHE / Cosme Kitchen / MUCHA / SESAME STREET MARKET / Biople / JAMIE KAY / sanrio house / null.

・価格: 各 4,620円(税込)

・上昇温度：-18.4度（※1※2※3）

・UVカット率：100%（※4）

・遮光率：100%（※4）

・遮熱率：52%以上

・スペック

混率 ポリエステル100%

親骨の長さ 50cm

重さ 約200g

※1 ネイビーの生地で遮熱試験を行い、経過時間5分後のブランク（傘をさしてない状況）の生地表面温度が49.4℃に達した時の、日傘の内側との温度差を表しています。

※2 外気温によって異なります。

※3 色によって異なります。

※4 遮光率、UVカット率は生地の状態での測定値です。

PROTECT U（プロテクトユー）について

株式会社i.Dが立ち上げた熱中対策ブランド。

“地球沸騰化”といわれるこの時代に、本気で向き合うために生まれました。

高機能かつ使いやすさを求め、

そんなアイテムを通して、毎日の「暑さ対策」を、

もっとあたりまえで、もっとスマートなものに。

USAGI ONLINE（ウサギオンライン）について

USAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。

また、話題のナチュラル＆オーガニックコスメから、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。

サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。

【USAGI ONLINE 】https://usagi-online.com/

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/usagionline/

【公式X (旧Twitter)】https://mobile.twitter.com/USAGIONLINE

【公式LINE】http://line.me/ti/p/%40usagionline

【公式アプリ】iPhone：https://apps.apple.com/jp/app/usagi-online/id6737016447

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usagi.app.prd