【事例紹介】キャリーミーのプロ人材がLink-Uグループの海外展開・事業開発を支援

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、プロ人材をアサインして、Link-Uグループ株式会社(https://link-u.group/)の海外展開・事業開発を支援いたしました。

プロ人材による支援により、中期経営計画のアウトプットの充実化や海外への販路開拓の基盤を構築した事例を記事にて紹介しています。

■ Link-Uグループ株式会社

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-link-u/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes

グループではマンガサービスを中心に事業を展開しており、マンガコンテンツを保有している出版社のデジタルサービスにおける企画・開発を担当しています。

■ 抱えていた課題

■ 成果

- グループ11社の推進力強化と事業展開を加速させる必要があった- 経営戦略を担う人材が社内に不足していた- 中期経営計画のアウトプットが充実した- 海外との交渉を実行できる体制を構築できた

中期経営計画策定・海外事業推進・新規事業立案と各分野の専門家がプロジェクトメンバーとして参画し、事業推進に貢献させていただきました。

■ Link-Uグループ株式会社 執行役員・グループ戦略室長の平文英徳様コメント（一部抜粋）

3名のプロ人材はともに正社員として当社にエントリーしてくださる可能性は低いと言えるほどハイレベルな方々なので、キャリーミーさんのプロ人材の質の高さを感じたとともに、業務委託で構成されたチームの構想は正しかったのだろうと考えています。

プロ人材は育成を考えずに初月から即戦力としてご活躍いただけるのが魅力です。

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キャリーミーとは

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私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」