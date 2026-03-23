Plantful Journey × ヘルシーキッチンが協業。「毎日の一皿」から創る、10年先のカラダとウェルネス。

Plantful Journey株式会社Plantful（創設者・CEO：ヴェルヌ華子、以下「Plantful」）が展開する「Plantful Journey（プラントフルジャーニー）」は、株式会社食のおくすり（代表取締役：佐野こころ）が運営する、健康づくりに特化したキッチンスタジオ「Healthy Kitchen（ヘルシーキッチン）」と協業し、プラントベース・ホールフードの食事（＝加工精製を控えた植物性食品を中心とした食事法）を通したウェルネスの世界を共に広めていく取り組みを開始いたします。

本協業の第一弾として、2026年5月よりヘルシーキッチンの東京都内を中心とした料理教室において、Plantful Journeyが監修する「プラントベース・ホールフードの料理レッスン」を定期開催いたします。また、本プロジェクトのスタートを記念し、4月18日（土）に特別キックオフイベントを実施いたします。

協業の背景と目的

Plantful Journeyは「毎日の一皿から、心と体、地球のウェルネスを繋げる」というミッションのもと、ウェルネスプログラムやリトリート、体験型イベントなどを通して心身と環境に優しい食の選択としてプラントベース・ホールフードの普及に努めてまいりました。 一方、ヘルシーキッチンは「10年先のカラダのために、食べてコンディショニングする」をコンセプトに、管理栄養士など健康のプロによる体験型栄養指導や、予防医療の観点を取り入れた料理レッスン、企業向けイベントを提供しています。

「地球にも心身にも優しい食の選択」と「食を通じた自分メンテナンス」。

両社のビジョンが深く共鳴し、プラントベースの知識と実践を掛け合わせた「心まで満たされる食事を美味しく食べて健康になるリアルな体験の場」を皆様にお届けするため、今回の協業に至りました。

具体的な取り組み：

料理レッスンの定期開催（2026年5月開始）

ヘルシーキッチンの料理教室にて、Plantful Journey認定講師陣による料理教室を定期的に開催します。本教室では、単にレシピをお伝えするだけでなく、プラントベースの基礎知識や栄養学についての座学も実施。学んだ知識をそのまま実際の調理に活かして体験できる、実践的で充実したプログラムを提供します。ABCクッキングスタジオの予約サイトから、どなたでも単発でレッスンに参加することが可能です。



協業記念・キックオフイベントを4月18日に開催！

本協業のスタートを記念し、プラントベース・ホールフードの魅力を直接体験いただける特別イベントを開催いたします。当日は、5月から実際に講師を務めるPlantful Journeyの認定講師たちも参加。参加者の皆様と一緒にプラントベース料理を作り、味わいながら、楽しく交流できる場となります。

【イベント概要】

開催日時：2026年4月18日（土）11:00～13:00

場所：ABCクッキングスタジオ｜コレド日本橋スタジオ

内容：協業に関するご挨拶、プラントベース料理の試食・体験、認定講師との交流

お申し込み方法：

https://www.abc-cooking.co.jp/oneday/lesson/detail/?type=instructor&menuId=150010691(https://www.abc-cooking.co.jp/oneday/lesson/detail/?type=instructor&menuId=150010691)

両代表からのメッセージ

株式会社食のおくすり（ヘルシーキッチン）代表取締役 佐野 こころ 氏

「『食×予防医療』を掲げ、日常の中で無理なく続けられる健康づくりを提案してきた私たちにとって、Plantful Journey様が提唱する『毎日の一皿からウェルネスを繋げる』という世界観は大きな共鳴を感じています。本取り組みでは、知識としての健康にとどまらず、“体験を通じて実感できるウェルネス”を提供していきたいと考えています。料理教室というリアルな場だからこそ実現できる、美味しく楽しくコンディショニングできる食体験を、より多くの方にお届けしてまいります。」

株式会社Plantful（ Plantful Journey）Founder & CEO ヴェルヌ 華子

「私たちのミッションである『毎日の一皿から、心と体、地球のウェルネスを繋げる』ことを、ヘルシーキッチン様という素晴らしい環境で直接体験していただけるようになり、胸が高鳴っています。プラントベース・ホールフードは、決して制限のある食事ではなく、植物性の食材の豊かな魅力を通して、私たちの持つ本来のエネルギーを引き出してくれるものです。4月18日のイベント、そして5月からの教室を通じて、ウェルネスの輪がさらに広がっていくことを確信しています。」

■ 企業概要

【株式会社Plantful（Plantful Journey）】

自分らしく輝く女性と、次世代に誇れる未来をつくる をテーマに、

栄養や料理の知識だけでなく、食と環境のつながりを大切に、

毎日の食卓で体を整え、未来の地球を守る一歩にもつながる、そんなポジティブな循環を生み出しています。

公式サイト：https://www.plantful-journey.com/

Youtube：https://www.youtube.com/c/PLANTFULJOURNEY

Instagram ：@hanako_plantful_journey @plantful_journey

【株式会社食のおくすり】

―食を通じて健康になる―

私たちは「食」というアプローチを通じて人々の健康推進に寄与していきます。

そして先にある社会課題の改善に貢献していきます。

https://shokuno-okusuri.com/

＜グループ会社：株式会社 ABC Cooking Studio＞

http://www.abc-cooking.co.jp/

Healthy Kitchen （ヘルシーキッチン）について

10年先のカラダのために。

株式会社食のおくすりが運営する、食べてコンディショニングするキッチンスタジオです。

クッキングクラスや栄養講座、健康の専門家によるパーソナルサポートなど様々なコンテンツを通じて、おいしく・楽しく、健康的な生活習慣をご提案します。

公式サイト：https://www.healthykitchen.jp/

Instagram：@healthykitchen_official

プレスリリースに関するお問い合わせ / 取材のお申し込み

Plantful Journey事務局 team@plantful-journey.com