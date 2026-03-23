中国・四国エリア初開催｜韓国発ライフスタイルブランド「wiggle wiggle」POPUPイベントを広島PARCOで開催

株式会社ビーエムスマイルジャパン

株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：キムスミン、竹吉拓）は、韓国発の人気ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」のPOPUPイベント「wiggle wiggle JAPAN TOUR in HIROSHIMA」を、広島PARCOにて開催いたします。本イベントは、全国主要都市を巡るPOPUPシリーズ「wiggle wiggle JAPAN TOUR」の一環として開催されるもので、2026年全国ツアー第2弾として実施されます。さらに中国・四国エリアでは初開催となり、広島で初めてwiggle wiggleの世界観を体験できる特別な機会となります。

wiggle’s marketをテーマにした空間演出を展開

広島POPUPでは、「wiggle’s market」をテーマに、カラフルで遊び心あふれるマーケット風の空間デザインを展開します。本テーマは、2026年2月に開催された札幌PARCOでのPOPUPでも好評を博した空間演出コンセプトで、wiggle wiggleの世界観をより体感できる空間として展開されています。

会場内は、どこを切り取っても写真を撮りたくなるようなフォトジェニックなデザインで構成。来場の記念として、自由に写真撮影を楽しめる空間となっています。

さらに、wiggle wiggleがこれまで展開してきた話題の過去コラボレーションアイテムの一部展示・販売も実施予定。ブランドのこれまでの歩みや世界観を一度に体感できるラインナップをご用意しています。

クッションやフロアマットなどのインテリア雑貨から、バッグ、キーリングまで、日常をポップに彩る人気アイテムを多数展開。広島会場ならではの特別感とともに、“wiggle wiggleらしいマーケット体験”をお楽しみいただけます。

開催概要

wiggle wiggle JAPAN TOUR in HIROSHIMA

開催期間：2026年4月3日（金）～4月19日（日）

営業時間：10:00～20:30（広島PARCOの営業時間に準ずる）

会場：広島PARCO 1F

住所：広島県広島市中区本通10-1

イベント特典

来場者特典

ご来場いただいたお客様全員に、

広島POPUPオリジナルデザインステッカーをプレゼント！

※数量限定／なくなり次第終了

購入特典

税込6,000円以上お買い上げのお客様に、

POPUP限定デザイン ノベルティショッパーをプレゼント！

※数量限定／なくなり次第終了

Instagram連動キャンペーンも開催

会場では、wiggle wiggle公式Instagramと連動した参加型キャンペーンも実施予定。

来場体験をさらに楽しめる限定企画をご用意しています。

来場者特典購入者特典Instagram連動企画

ブランドについて

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。

韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_japan/

X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp

TikTok： https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

LINE： https://page.line.me/673kdcdy

公式オンラインサイト :https://wigglewiggle.jp/

BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

メディア取材について

本イベントに関する取材対応可能です。会場撮影・担当者取材・サンプル提供などもご相談ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

会社HP：https://bmsmilejapan.com/