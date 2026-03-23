もう一人の天才・葛飾応為の謎多き人生『おーい、応為』Blu-ray＆DVD 2026年6月19日(水)発売決定！

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もう一人の天才・葛飾応為の謎多き人生。

光と闇を描いた彼女が照らし続けたのは――。

〇長澤まさみ、永瀬正敏、高橋海人ほか豪華キャストが集結

主演・応為を演じるのは、『世界の中心で、愛をさけぶ』（04）で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞して以降日本映画をけん引し続けている長澤まさみ。長澤は本作が初の時代劇主演作となる。葛飾北斎を演じるのは、『あん』（15）『パターソン』（16）『光』（17）でカンヌ国際映画祭に3年連続で公式選出された初のアジア人俳優・永瀬正敏。さらに、北斎の弟子であり応為の兄弟子である善次郎をKing & Princeの高橋海人が演じる。

〇メガホンを取るのは『日日是好日』『星の子』の大森立嗣監督

監督デビュー作『ゲルマニウムの夜』（05）がロカルノ国際映画祭、東京国際映画祭など多くの映画祭に出展され、『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』（10）で日本映画監督協会新人賞を受賞、『日日是好日』（18）『MOTHER マザー』『星の子』（共に20）など話題作を世に送り出し続けている大森立嗣監督が監督・脚本を務める。

〇いま「葛飾北斎」に新たにスポットが当たる！

新紙幣の1,000円札に葛飾北斎の「富嶽三十六景」が使用されたほか、大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」（25・NHK）や「広重ぶるう」（24・BSプレミアム）など葛飾北斎に改めて注目が集まっている。また、「葛飾北斎の実娘も浮世絵画家だった」というのはあまり知られておらず、その意外性から注目を集めている。

〇200年前も変わらない女性の悩みと生きざま

当時としては先駆的な女性アーティストであった葛飾応為。同じくアーティストの父親と二人三脚で歩みつつ「誰にどう思われるか」ではなく「自分がどう生きたいか」を大切にし自分を信じた応為の生きざまは、現代を生きる女性にも共感を得ることができる。

▼『おーい、応為』作品情報

【キャスト】

長澤まさみ 高橋海人 大谷亮平 篠井英介 奥野瑛太 寺島しのぶ 永瀬正敏

和田光沙 吉岡睦雄 早坂柊人 笠久美 一華 小林千里

【スタッフ】

監督・脚本：大森立嗣

原作：飯島虚心『葛飾北斎伝』（岩波文庫刊）／杉浦日向子『百日紅』（筑摩書房刊）より「木瓜」「野分」

製作：太田和宏 木村省悟 吉村知己

企画・プロデューサー：吉村知己

音楽：大友良英

撮影：辻智彦

照明：大久保礼司

録音：吉田憲義

浮世絵制作・指導：向井大祐 松原亜実

美術：寒河江陽子

美術監修：原田満生

装飾：遠藤剛

編集：早野亮

ＶＦＸスーパーバイザー：田中貴志

衣裳：大塚満

ヘアメイク：豊川京子

床山・かつら：荒井孝治

特殊メイク：梅沢壮一

音響効果：勝亦さくら

DIカラリスト：倉森武

スチール：三木匡宏

キャスティング：岸さあり

助監督：小南敏也

【イントロダクション】

浮世絵界の巨匠・葛飾北斎には、いつも北斎から「おーい、筆！」「おーい、飯！」と呼ばれたことから「葛飾応為」という号を得た浮世絵画家の娘がいた。先駆的な女性アーティストである応為と父・北斎との姿をダイヤリーのように綴る。

【ストーリー】

葛飾北斎の娘・お栄は、ある絵師のもとに嫁ぐが、かっこうばかりの夫の絵を見下したことで離縁となり、父のもとへと出戻る。父娘にして師弟。描きかけの絵が散乱したボロボロの長屋で始まった二人暮らしだが、やがて父親譲りの才能を発揮していくお栄は、北斎からいつも「おーい！」と呼ばれることから「葛飾応為(おうい)」という名を授かり、一人の浮世絵師として時代を駆け抜けていく。美人画で名を馳せる絵師であり、お栄のよき理解者でもある善次郎との友情や、兄弟子の初五郎への淡い恋心、そして愛犬のさくらとの日常…。嫁ぎ先を飛び出してから二十余年。北斎と応為の父娘は、長屋の火事と押し寄せる飢饉をきっかけに、北斎が描き続ける境地“富士”へと向かう。

▼『おーい、応為』Blu-ray＆DVD 商品情報

【発売日】

2026年6月19日(水)

【価格】

Blu-ray：7,480円(税込)

DVD ：4,400円(税込)

【特典】

Blu-ray：

●映像特典：劇場予告編、メイキング、舞台挨拶（予定）

●封入特典：ブックレット

●仕様特典：ピクチャーディスク

DVD：

●映像特典：劇場予告編

●特典仕様：ピクチャーディスク

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

【店舗別オリジナル特典】

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート2枚セット

・楽天ブックス：L判ブロマイド3枚セット

※数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

発売元：日活株式会社

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

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