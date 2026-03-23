【つるの剛士さん、次女・おとさんがCM初共演】 ワイモバイル新CM「18 Years Scroll」360万回再生突破！

ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社は、実在する親子の18年間をスマートフォン（スマホ）のカメラロール内のデータで紡いだワイモバイルの新CM「18 Years Scroll」を、2026年3月17日に公開しました。公開からわずか7日間で、SNS上での関連動画を含む総再生数が360万回を突破しましたので、お知らせします。

本CMは、タレントのつるの剛士さんが自身のスマホに大切に保存してきた、18年間にわたる合計約6,000件以上もの膨大な写真や動画データをもとに制作されたドキュメンタリー形式のCMです。主役を務めるのは、つるの剛士さんと、本作がメディア初出演・CM初出演となる、つるの剛士さんの次女・おとさんです。CM楽曲には銀杏BOYZの名曲「BABY BABY」を採用し、家族の絆を描いた物語をより一層盛り立てています。

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=XQ7zo-sNKZs

■CMコンセプト

日本にスマホが広まって、約18年。私たちの手の中にあるデバイスは、単なる通信手段を超え、家族の何気ない日常や、かけがえのない瞬間を記録し続ける「記憶の器」となりました。本CMのメッセージは、「スマホが日本に広まって、18年。かけがえのない日々のそばに。これからも、ずっと。」です。常に持ち歩くスマホだからこそ残せた、飾らない親子の姿を通じて、ワイモバイルがこれからもお客さまのいちばん近くで、大切な人との繋がりを支え続ける存在でありたいという想いを込めています。

■約6,000件以上のデータから選ばれた「本物の成長記録」

CMに使用されている映像や写真は、全てつるの剛士さんのスマホに実際に保存されていたものです。今回、主役としてCM初出演を果たした次女・おとさんの0歳から、18歳の誕生日を迎えるまでの膨大な記録を使用しています。

■CM初共演！ 主役は、つるの剛士さんと次女・おとさん

今回のCMでは、つるの剛士さんと、つるの剛士さんの次女であるおとさんにご出演いただきました。おとさんはCM初出演であり、親子でのメディア活動も今回が初めてです。撮影中もお二人の仲むつまじい姿が印象的で、まさに今回のCMにふさわしい家族愛を感じられました。

■親子の18年間を振り返るインタビュー

今回のCM撮影にあわせて、つるの剛士さん、おとさんに18年間のエピソードをお話しいただきました。ご本人たちのインタビューからご紹介します。

・今回のCMを見てみて、どんな感想ですか？

(おとさん)父は仕事で忙しくて、小さい頃はあまり一緒にいなかったと思い込んでいたんです。でも、今回写真を見返したら、どこへ行くにも一緒で。「実はちゃんとお父さんはそばにいて、時間を作ってくれていたんだな」と、18年経って知ることができました。

(つるのさん)この頃は、人生で一番忙しくて、兄弟の中で唯一おとの出産に立ち会えなかったんです。それでもできるだけ一緒に過ごそうと、仕事の合間に一緒に過ごしていたことを覚えています。あまり一緒にいられなかったんじゃないかなっていう親の後悔みたいなのがあったんですけど、でもこれ（6,000枚のデータ）を見ると、あ、意外と一緒にいたんだな、っていう。なんか今、答え合わせができたような気がして嬉しいです。

・18年間のうち、お父さんの姿で印象的だったことはありますか？

(おとさん)お父さんがテスト期間とか、リビングで必死に勉強している姿をずっと見てきて。「あ、お父さんもこれだけ頑張ってるから、私ももっと頑張れるな」って。私が留学直後にホームシックになっても頑張れたのは、お父さんの姿を見て勇気をもらったのが大きかったです。

(つるのさん)えーそうなの！初めて聞いたよ！なんか嬉しいな。その頃コロナで会えなかった期間だったというのもあり、おとのことが心配で、ビデオ通話を頻繁にしていたり、家族のLINEグループで頻繁に画像を送りあったりしていたんです。

・おとさんの姿で印象的だったことはありますか？

(つるのさん)おとが2歳くらいのとき、保育園に入れず、近くのインターナショナルスクールに通わせてみたんです。英語話せないけど、ちょっと実験的におもしろいかもね、なんて話して。そしたら、通って半年くらいの2歳半の頃、家のリビングで朝パンを食べてたら、おとがいきなり「グッドモーニングダディ！」ってネイティブな発音をしてきたんです！そこから英語を話すようになりました。

(おとさん)わたしは覚えていないけど、その話は聞いたことあります(笑)

(つるのさん)さらに続きがあって。クリスマスの時に、おとがサンタさんに英語でお手紙を書いていたんですね。そしたら、サンタさんが無事来てくれて、その手紙に返事をくれていたみたいなのですが・・・

(おとさん)その返事内容が、まさかの「TANK YOU」だったんです（笑）

(つるのさん)おとが「パパ、サンタさんH抜けてる」って言ってきて(笑)サンタさんも忙しかったから仕方ないね、って話したのを覚えています。お恥ずかしい話ですが(笑)

・おとさんはCM初出演でしたが、どうでしたか？

(おとさん)自然体で頑張れました！意外といけるかも！って思いました(笑)

(つるのさん)そうなんです、僕もびっくりして。撮影現場に来てもらうことは何回かあったとはいえ、CM撮影となると、セリフがあったりするじゃないですか。なのにどんどんこなしていく姿をみて、「なんでできるの？」って聞いてみたんです。そしたら、

(おとさん)よく妹とスマホで動画を撮りあったりしてるので、立ち位置とか髪の毛の位置とかいつも意識しているので、その辺りは普段通りにできたんです。

(つるのさん)本当にスマホやSNSが当たり前の時代の子たちはすごいなあと、今回のCM共演をきっかけに改めて思いました。

■つるの剛士さんプロフィール

1997年～98年に放送された「ウルトラマンダイナ」の主人公役を演じた後、俳優・歌手・タレントと多方面で活動しながら積極的に育児にかかわる。

2022年 幼稚園教諭2種免許、保育士資格を取得。

2025年 東京未来大学 通信教育課程 こども心理学部を卒業。

将棋、釣り、バイク、キャンプ、サーフィンと趣味・特技も幅広い。

1975年福岡県北九州市出身。神奈川県藤沢市在住。二男三女の父親。

■CM概要

タイトル： ワイモバイル新CM「18 Years Scroll」篇

公開日： 2026年3月17日

出演： つるの剛士、つるのおと

楽曲：銀杏BOYZ 「BABY BABY」 歌唱：眞名子 新

URL：https://www.youtube.com/watch?v=XQ7zo-sNKZs