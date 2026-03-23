株式会社パソナ、健康経営支援プラットフォーム『Wellness Cloud』の基盤にドクターズのDoctors Station(R)を導入

ドクターズ株式会社

デジタルヘルスサービスの開発からプラットフォーム提供に至るまで、デジタルヘルス領域のあらゆる総合支援を行うドクターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：柳川 貴雄、以下「ドクターズ」）は、企業の健康経営を伴走型で支援する株式会社パソナ（以下「パソナ」）が提供を開始する法人向け健康経営支援プラットフォーム『Wellness Cloud（ウェルネス クラウド）』の基盤として、ドクターズの医療DXプラットフォーム「Doctors Station(R)」（Doctors Station(R) DX及びDoctors Station(R) OEM）が採用され、同サービスが2026年3月23日（月）より本格運用を開始することをお知らせいたします。

■ 背景と目的

近年、社員の心身の不調は、生産性の低下や離職等につながり、企業の経済損失を招く重要な経営課題となっています。多くの企業が「健康経営」に向けた取り組みを広げる一方で、施策ごとに管理が分断され、効果の定量的な把握や、予防から受診・治療支援までの一貫したサポートが設計しにくいという課題がありました。

このような背景を受け、ドクターズは、企業の健康経営を長年伴走型で支援してきた実績を持つパソナと強力に連携し、この課題を解決するための新たなプラットフォームとして『Wellness Cloud』の提供を開始いたします 。本取り組みは、ドクターズが持つ医療DXプラットフォーム技術および専門的なサービス開発力と、パソナが培ってきた健康経営の専門ノウハウを融合させるものです。これにより、従業員の健康課題の可視化から、データに基づいた本質的かつ効果的な健康施策の立案・実行までを一貫して支援し、日本企業の健康経営を次世代のステージへと進化させてまいります。

■ 『Wellness Cloud』概要

従業員の健康状態および関連情報を一元管理し、健康リスクや経済損失を可視化することで、企業の健康経営を支援するプラットフォーム

＜特徴＞

１.ヘルスケア関連のデータの取り込みと、従業員への定期問診（サーベイ）の結果を基に、従業員のプレゼンティーズム等による経済損失状況を可視化

２.年収や性別、年齢等の属性別・組織別にデータをクロス集計することで、健康経営施策の対象や優先順位を明確化

３.様々なヘルスケアサービスと連携し、１.２.のデータ分析に基づいて、各企業の健康経営課題や優先順位に応じた最適な施策の選択が可能

※連携サービス拡大機能は4月実装予定

提供開始日：2026年3月23日（月）

料金：月額16万5000円～（ユーザー数1,000名以下の場合） ※別途初期費用



■今後の展望：医療AIプラットフォームとの連携による高度化

ドクターズとパソナは本取り組みを通じて、日本企業の健康経営推進に寄与するとともに、誰もがイキイキと活躍できる社会の実現を目指してまいります。

さらなる将来的な展望として、本プラットフォームに蓄積される健康データをより高度に活用するため、ドクターズが提供する医療・ヘルスケア特化型AIプラットフォーム『Doctors Station(R) AI』との連携を視野に入れています。これにより、個々の従業員の健康状態に基づいたより精密なリスク予測や、パーソナライズされた健康改善アドバイスの提供など、AI技術を駆使した次世代の健康経営支援サービスの実現を目指します。

■ドクターズについて

ドクターズは、医療現場の医師の視点に立った本質的なデジタルヘルスサービスを実現するため、これからのデジタルヘルス時代をリードすることを目指してオンライン医療チーム・医療DXプラットフォーム・医療運用オペレーションを提供しています。

■オンライン病院プラットフォームDoctors Station(R) OEM、Doctors Station(R) DXとは

Doctors Station(R) OEMは、医療セキュリティやコンプライアンスに準拠したクラウドシステムをベースとし、「医療・ヘルスケアサービス」を、かんたん、セキュア、スピーディに構築するためのオンライン医療プラットフォームです。

【Doctors Station(R)︎ OEMの特長】

（１） 医療セキュリティに対応

（２） スピーディな医療・ヘルスケアサービス構築が可能

（３） 医療機器やウェアラブルデバイスと自由に接続

（４） 外部アプリ／サービスとのシステム連携が可能

Doctors Station(R) DXは、更に大規模なプラットフォーム型の医療・ヘルスケアビジネスを実現する大規模オンライン医療プラットフォームです。

【Doctors Station(R) DXの特長】

（１） 強力なカスタマイザビリティでバックエンドレベルでのカスタマイズが可能

（２） プラットフォーム上で流通するトランザクションデータの活用が可能

（３） Doctors Station(R)︎ OEMを活用したサービスを複数束ね、

パッケージサービスとして提供が可能

（４） サービスオーナー法人から他法人へ、オーナー事業のOEM提供が可能

■ 医療・ヘルスケアAIプラットフォーム『Doctors Station(R) AI』について

Doctors Station(R) AIは、医療セキュリティおよびコンプライアンスに準拠したオンライン医療プラットフォーム「Doctors Station(R)」を基盤とした、医療現場での活用を前提としたAIサービスの設計・開発・運用を可能にする医療・ヘルスケア特化型AIプラットフォームです。

■会社概要

【ドクターズ株式会社】

会社名：ドクターズ株式会社

代表者：代表取締役社長兼CEO 柳川 貴雄

本社：東京都港区芝公園2-3-6 PMO浜松町II 5階

設立：2016年9月

事業開始：2019年10月

事業内容：独自のガイドラインに基づく現役エキスパート医師(R)＊のネットワークを活用し、デジタルヘルスサービスの事業化支援「Doctors Hub(R)」、医療DX・デジタルヘルス総合支援サービス「Doctors Next(R)」、医療連携型オンライン医療支援サービス「Doctors Station(R)」等を提供。

＊エキスパート医師(R)：医師として豊富な臨床現場での経験と実績を持ち、デジタルヘルスや医療DXに積極的な姿勢を持つ医師のネットワーク。専門医を中心とする700名超の医師が参加しています。

ウェブサイト：https://doctors-inc.jp/

【株式会社パソナ】

会社名：株式会社パソナ

代表者：代表取締役社長 中尾 慎太郎

本社：東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE

創業： 1976年2月16日

設立： 1988年4月14日

事業内容：エキスパートサービス（人材派遣）、BPOサービス（委託・請負）、キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援）、健康経営支援サービス、他

ウェブサイト：https://www.pasona.co.jp/