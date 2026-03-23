「iFace」からドン・キホーテ限定販売「Flou」シリーズAirPods Pro 第3世代専用ケースが登場。
あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「AirPods Pro 第3世代専用 iFace Flou AirPodクリアケース」を発売いたします。
2026年3月23日(月)株式会社ドン・キホーテが運営する、全国のドン・キホーテ系列店舗より販売予定です。
■ウェーブデザインのハイブリッドAirPodsケース
「iFace」は、ドン・キホーテ限定販売「Flou」シリーズより、AirPods Pro 第3世代対応ケースを新たに発売いたします。
「Flou」は、トレンド感のあるウェーブ形状が特徴のクリアケースです。
ゆったりとしたファジーなフォルムとやわらかな印象のウェーブラインにより、さまざまなスタイルに合わせやすいデザインに仕上げました。
また、「iFace」ならではの耐衝撃性を備え、デバイスをしっかり保護しながらデザイン性との両立を実現しています。
カラビナ付きで、カバンやベルトなどに簡単に取り付けることができ、コーディネートのアクセントとしても楽しめます。個性的なデザインで、ファッションアイテムとしても活躍するケースです。
■製品情報
・製品名 ：iFace Flou AirPodクリアケース
・価格 ：2,990円(税込3,289円)
・デザイン ：ブラック、クリア
・対応機種 ：AirPods Pro 第3世代
・発売日 ：2026年3月23日(月)
・販売場所 ：全国のドン・キホーテ系列店舗限定（一部店舗を除く）
■製品特徴
・ウェーブデザイン
・クリアはツルツルな質感、内側には密着痕を防ぐドット加工あり
・ブラックはサラサラマットな質感
・ポリカーボネート＋TPUのハイブリットケース。2つの素材でしっかり守る
・ケースをつけたままワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き
・上ケース貼り付け用の両面テープ付属
※同梱されているマニュアルに沿って貼り付けてください
■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について
「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。 耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。
世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗「iFace原宿店」
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifaceharajuku
■iFace 日本公式SNSアカウント
X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp
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YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp
■オンライン販売店舗
iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp