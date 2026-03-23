【ホテルJALシティ羽田 東京】“W大田×W桜”が生み出す、2週間限定カクテル「Spring Flight」誕生

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルJALシティ羽田 東京(所在地：東京都大田区、総支配人：佐山 嘉依子)では、1階レストラン「Cafe&Dining HARUHORO」にて、2026年3月23日（月）～4月5日（日）の2週間限定で、春限定カクテル「Spring Flight」を提供いたします。

「Spring Flight」イメージ

本商品は、羽田の玄関口から地域の魅力を発信する取り組みとして、大田区にルーツを持つ2つのブランドを掛け合わせて誕生した春限定のオリジナルカクテルです。使用するのは、大田区大森で製造される炭酸飲料「バイス」と、羽田発のクラフトジン「BATH LAB GIN #001 ～桜～」。

「バイス」は、桜を思わせる鮮やかなピンク色と紫蘇の上品な香りが特徴のノンアルコールの炭酸飲料。一方、「BATH LAB GIN #001 ～桜～」は、桜をテーマに蒸留されたクラフトジンで、華やかな香りと繊細な味わいが魅力です。同じ大田区にルーツを持つブランドを掛け合わせた“W大田”、そして桜をテーマにした素材を組み合わせた“W桜”。地域性と季節感を重ね合わせることで、羽田の春を表現した特別な一杯が誕生しました。

カクテル名の“Spring Flight”には、羽田空港を望むロケーションから、春の訪れとともに大田区の魅力が羽ばたいていく様子への想いを込めています。

桜の季節にだけ出会える一杯として、羽田を訪れる人々の春のひとときを彩ります。

「Cafe&Dining HARUHORO」は、地域のブランドや文化と連携しながら、ここでしか生まれない体験価値を創出し、羽田から大田区の魅力を発信してまいります。

■「Spring Flight」概要

販売期間：2026年3月23日（月）～4月5日（日）〈2週間限定〉

料 金：1,100円（税・サービス料込み）

特 徴：・鮮やかな桜色のビジュアル

・桜の塩漬けを浮かべ、舞い散る花びらを演出

・穂紫蘇を添え、紫蘇の香りを上品に引き立てる仕立て

・華やかさと爽やかさが広がる春限定ブレンド

軽やかに広がる香りと味わいを、目でも香りでも楽しめる“旅立ちの一杯”としてご提供いたします。

お問い合わせ：公式ウェブサイト：https://www.haneda.jalcity.co.jp/

電話：03-5735-2623（午前10時～午後9時）

※ ディナーのみの提供となります。

※ 貸切営業等により、日によって営業状況が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※ ご要望に応じて申込条件書面を遅滞なく別途お送り致します。

※ 写真はイメージです

■羽田ブルワリーについて

羽田ブルワリーは株式会社羽田麦酒が2014年12月に免許取得し醸造を開始しました。小ロットでのOEM生産によって、様々なスタイルや原材料を使ったクラフトビールを酒類製造免許や醸造設備を持たない企業様へ提供してきました。

2020年よりこれまでの製造経験をもとにオリジナルビールレシピを大きく見直し、自らの手作りしたビール工場にて、1仕込み150リットルと小さな醸造設備を使用し、様々なスタイルのクラフトビールを丁寧に醸造しております。

また、現在、新たにリキュール免許を取得し、東京の森林をボタニカルに使用したクラフトジン等、様々な酒類の製造を行っています。

公式ウェブサイト：https://haneda-brewery.com/

■コダマ飲料について

株式会社コダマ飲料は東京都大田区に本社を構え、昭和33年創業以来、清涼飲料水の製造・販売を手がけています。代表ブランド「コダマバイスサワー」は、昭和59年に東京の下町で誕生し、シソエキスのどこか懐かしい味わいが幅広い世代に親しまれてきました。家庭用・業務用を問わず多彩なサイズで展開され、ラムネやシャンメリーなど子ども向けの製品も含め、長年にわたり多くの人々に愛されています。また、伝統の味を守りながら、時代に合わせた製品改良やパッケージ展開にも取り組み、世代を超えて楽しんでいただける飲料づくりを続けています。

公式ウェブサイト：https://www.kodamainryo.jp/

■ホテルJALシティ羽田 東京について

オリックス・ホテルマネジメント株式会社が運営する「ホテルJALシティ羽田 東京」は、地上11階建て、客室数308室を有し、羽田空港から無料送迎バスや車で約10分、京浜急行空港線「穴守稲荷」駅より徒歩3分の交通アクセスのよい場所に位置しています。客室は全室に、Wi-Fiを無料でご利用いただける環境を備え、くつろぎへの配慮はもちろん、ビジネスサポートも充実しています。レストラン「Cafe&Dining HARUHORO」にはソファ席や個室を設け、早朝から深夜まで多様なニーズにお応えします。

公式ウェブサイト：https://www.haneda.jalcity.co.jp/